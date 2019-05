Policisti izsledili četverico z na Hrvaškem ukradenim vozilom

Mariborski policisti so bili danes zjutraj obveščeni o sumljivem vozilu in osebah na območju Ptuja, zato so tja napotili več patrulj. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem informacije so ugotovili, da so neznanci odpeljali po avtocesti iz Ptuja proti Slovenski Bistrici, v bližini Tepanja pa so bili udeleženi v prometni nesreči.