Policisti svarijo pred drznimi tatvinami stanovanjskih hiš

Policisti policijske uprave Ljubljana v zadnjem času opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci opravljajo na zelo prefinjen in pretkan način, da oškodovanci šele čez čas ugotovijo, da so bili okradeni.

Kot pojasnjujejo, so o omenjenih dogodkih že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na domove in jih ogovorijo. Med žrtvami tatvin so po pojasnilih policistov predvsem starejši občani.

Občane ogovorijo pod pretvezo, da so delavci serviserji

Tatovi žrtve zmotijo predvsem s pogovorom ali pod pretvezo, da opravljajo različna dela. V tem tednu smo na Siol.net že poročali o sumljivi prodaji na domu. V preteklosti so tako obravnavali storilce, ki so se predstavili kot delavci serviserji oziroma elektro uslužbenci in da si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode. V nekaterih primerih so se tatovi predstavili tudi kot odkupovalci starega železja.

S pogovorom tako žrtve zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorov. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora stopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ali nakit.

Zaklepajte domove

Storilci po kraji zapustijo hišo, tisti, ki je zmotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo, pojasnjujejo s policijske uprave Ljubljana in hkrati svetujejo, da imajo osebe, ki so na njihov dom prišle nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v notranjost domov.

Če hišo zapustite, jo vedno za seboj zaklenite, ključe pa vzemite s seboj. Ob tem bodite pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) in vozilo, s katerim so se pripeljali (znamka, barva, tip in registracijska številka vozila).