Previdno, na avtocestah in parkiriščih na delu tatovi

Policijska uprava Koper je v zadnjih urah obravnavala dva primera tatvin na avtocestah. Romunskemu paru je neznanec pri bencinskem servisu Povir poskušal ukrasti žensko torbico, Čehu pa sta zmikavta na počivališču Risnik iz kombija ukradla denarnico z dokumenti in denarjem. Na Tolminskem pa je nekdo oropal avtodom in osebno vozilo.

Na avtocesti oropali romunska državljana

Prvo tatvino je romunski državljan prijavil že sinoči okoli 22. ure. Zakonca sta se pripeljala na bencinski servis Povir - jug, kjer sta natočila gorivo, zatem pa prestavila vozilo in ga zapustila. Ko sta se vrnila, sta se z vozilom odpeljala proti Ljubljani, po kilometru vožnje pa je voznik opazil, da ima zadnjo desno pnevmatiko prazno. Po zaustavitvi na odstavnem pasu je z nasprotnega voznega pasu pritekel neznan moški, odprl voznikova vrata in s sedeža ukradel žensko torbico, so sporočili s policije.

Romun je sicer stekel za tatom, ga dohitel in prijel, takrat pa je ta odvrgel torbico in zbežal na nasprotni vozni pas, kjer ga je čakal voznik z osebnim avtomobilom znamke škoda fabia, svetle barve, ob strani na boku pa je imel črto modre barve. Moški, ki je ukradel torbico, je star približno 40 let, visok od 170 do 180 centimetrov, srednje postave, kostanjevih, srednje dolgih las, oblečen pa je bil v sivo jopico.

Zamotil voznika, njegov pajdaš pa mu je izmaknil denarnico

Nekaj pred peto uro pa je državljan Češke policiji prijavil, da je neznanec na počivališču Risnik pristopil do njegovega kombija in na sopotnikovi strani trkal ter ga tako zamotil. V tem času je njegov pajdaš odprl voznikova vrata in ukradel denarnico z dokumenti in denarjem. Oškodovanec se spomni, da je bil storilec manjše postave in temnejšega videza, so še zapisali na koprski policijski upravi.

Foto: Thinkstock

Na parkirišču oropal Nemca in Avstrijca

Včeraj popoldne pa so tolminski policisti na makadamskem parkirišču na hribu Kolovrat ob regionalni cesti Livek–Kambreško obravnavali vloma v avtodom in osebno vozilo. Vlomilec je najprej pristopil do avtodoma nemške registracije in razbil steklo na prednjih desnih vratih vozila. Iz avtodoma je ukradel dve denarnici, v kateri sta imela oškodovanca, oba nemška državljana, osebne dokumente in gotovino.

Zatem je nepridiprav pristopil še do drugega parkiranega osebnega avtomobila (znamke seat leon), avstrijskih registrskih številk, in tudi na omenjenem vozilu z neznanim predmetom razbil steklo desnih vrat in ukradel športni nahrbtnik, v katerem je bila moška denarnica z dokumenti in gotovino. Iz avtomobila je ukradel tudi žensko torbico, v kateri je imela oškodovanka denarnico z dokumenti in gotovino.

Tolminski policisti so o tem obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti nadaljujejo preiskavo navedenih kaznivih dejanj in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Nova Gorica.