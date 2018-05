Zaradi požara je zaprta cesta ob Blejskem jezeru

Gasilci so okoli 10.30 prejeli prijavo požara. Šlo naj bi za restavracijo Sova, požar pa jim je že uspelo omejiti. Cesta je zaprta za ves promet, obvoz je mogoč prek Zake ali Sela pri Bledu.

Gasilci so objekt izpraznili in požar že omejili. (Fotografija je simbolična.) Foto: Matej Leskovšek

Interventne službe na Cesti svobode na Bledu obravnavajo požar, ki se je iz objekta razširil proti ostrešju, so sporočili s policije.

Prijavo so sprejeli okoli 10.30, gasilci so objekt izpraznili in požar jim je že uspelo omejiti.

Cesta je v tistem delu zaprta za promet. Obvoz je mogoč prek Zake ali Sela pri Bledu.