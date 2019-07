V Ljubljani do konca avgusta zaprto križišče na Poljanskem nasipu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani bodo danes zaradi rekonstrukcije Poljanske ceste za ves promet zaprli križišče Poljanske ceste, Rozmanove ulice in Poljanskega nasipa. Prenova Poljanske ceste je stekla marca, omenjeno križišče pa bo zaprto predvidoma do konca avgusta. V tem času bodo mestni avtobusi na linijah 5 in 13 vozili po spremenjeni trasi.

Mestni avtobusi na linijah 5 in 13 bodo tako v smeri Most vozili na relaciji Ilirska ulica-Njegoševa ulica-Roška cesta (Fabianijev most)-Poljanska cesta, v smeri proti centru prestolnice pa na trasi Poljanska cesta-Roška cesta (Fabianijev most)-Trubarjeva cesta (Hrvatski trg)-Rozmanova ulica-Ilirska ulica, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Ljubljanska občina se je v prenovo Poljanske ceste, od Kopitarjeve do Ambroževega trga, podala konec marca. Po prenovi bo veljal enak prometni režim kot pred zaporo: od križišča s Krekovim trgom do križišča z Ulico Janeza Pavla II bo promet urejen enosmerno, razen za avtobuse in kolesarje.

Projekt prenove Poljanske ceste je vreden 3,85 milijona evrov. Celovita prenova Poljanske ceste poleg prenove kolesarskih površin, pešpoti in cestišča vključuje tudi obnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja ter obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Cilj projekta prenove Poljanske ceste je po pojasnilih ljubljanske občine izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu in povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto. Poleg tega je cilj še ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana ter ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora, tako pa tudi izboljšati turistično ponudbo.

"Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta," so še pojasnili na občini.