To je 617 lokacij, na katerih vas bo z radarjem čakala policija #infografika

Enodnevni 'maraton' ima daljši učinek

Policija je skupaj z Agencijo za varnost v prometu (AVP) včeraj začela preventivno akcijo ozaveščanja o nevarnostih prehitre vožnje. Akcija bo svoj vrhunec doživela jutri s tako imenovanim maratonskim merjenjem hitrosti, ko bodo policisti z radarji prisotni na 617 lokacijah po Sloveniji. Maraton nadzora hitrosti bo izvajalo okoli 200 policistov, v okviru svojega rednega dela pa se bodo v nadzor nad prehitrimi vozniki vključevali tudi drugi policisti. Policisti bodo hitrost merili od 6. do 18. ure.

"Učinek take akcije je prav gotovo viden še daljše obdobje, takšne so naše izkušnje s podobnih akcij v zadnjih letih," je o tem vseevropskem nadzoru hitrosti povedal Robert Vehovec s sektorja prometne policije v Ljubljani.



Zakaj v Sloveniji še ne bo sekcijskega merjenja hitrosti

Poleg neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti so bili v letu 2017 najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč nepravilna stran ali smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Zaradi tega je izjemnega pomena, da se vsi deležniki, ki delujejo na področju prometne varnosti zavedajo pomembnosti umirjanja hitrosti. Foto: policija

Število prometnih nesreč zaradi hitrosti letos spet narašča

Na slovenskih cestah so lani umrli 104 ljudi, od tega zaradi neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti umrlo 46 oseb. Ob tem je bilo zaradi istega vzroka še 284 ljudi huje poškodovanih. Velika večina prometnih nesreč zaradi hitrosti se je zgodila v naselju (47%) in na regionalnih cestah (20%).

Čeprav se je prometna varnost lani izboljšala, so podatki za prve tri mesece letošnjega leta spet lahko zaskrbljujoči. Zaradi neprilagojene hitrosti se je do konca marca pripetilo 834 prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 685). V njih je umrlo devet udeležencev (enako lani), 41 (lani 46) se jih je huje, 378 (lani 343) pa lažje poškodovalo.

Prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti

št. prometnih nesreč mrtvi huje poškodovani 2013 3495 49 245 2014 3250 34 271 2015 3139 49 328 2016 3371 42 299 2017 3041 46 284 primerjava 2013/2017 -13% -6% 16% primerjava 2016/2017 -10% 10% -5%

Kaj zmanjšanje povprečne hitrosti pomeni v praksi



Policija in AVP nagovarjata k nujnosti zniževanja povprečne hitrosti na slovenskih cestah. Pri tem poudarjata, da bi zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za samo 1 kilometer na uro pomenilo zmanjšanje prometnih nesreč za približno 4 odstotke. Znižanje povprečne hitrosti za 1 kilometer na uro zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 odstotka.



Verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 kilometrov na uro je kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 kilometrov na uro pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov.



"Ob navedenem je ključno kvalitetno usposabljanje samih voznikov v okviru procesa pridobivanja vozniškega izpita z oblikovanjem ustreznega odnosa do varnosti in stališč do prehitre vožnje. Pri tem je pomembno, da se oblikuje jasno stališče, da je lahko znotraj naselij že manjša kršitev omejitev hitrosti pomembna za varnost ranljivejših udeležencev v prometu, oz. da je kombinacija hitre vožnje ter majhne varnostne razdalje med vozili na avtocestah problematična," meni Igor Velov, direktor AVP.