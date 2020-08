Slovenija še korak bližje uvedbi e-vinjet

E-vinjeta bo veljala eno leto od dneva nakupa in ne tako kot zdaj, ko nalepka velja do 31. januarja v letu, ki sledi tistemu, za katerega velja.

E-vinjeta bo veljala eno leto od dneva nakupa in ne tako kot zdaj, ko nalepka velja do 31. januarja v letu, ki sledi tistemu, za katerega velja. Foto: Metka Prezelj

Kot je ob prihodu na sejo vlade povedal minister, bo sistem predvidoma deloval tako, da bodo kamere snemale tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Na Twitterju je nato po koncu vladne seje zapisal še, da bo nakup mogoč preko aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih.

Po Vrtovčevih zagotovilih bodo ostale vse dosedanje kategorije vinjet, torej letna, polletna in tedenska za tri različne kategorije vozil nosilnosti do 3,5 tone. Bo pa nova ureditev po njegovem prepričanju veliko bolj pravična. Kot primer tega je navedel to, da bo e-vinjeta veljala eno leto od dneva nakupa in ne tako kot zdaj, ko nalepka velja do 31. januarja v letu, ki sledi tistemu, za katerega velja. Poleg tega bo ob umiku vozila iz prometa možno povračilo denarja.

O cenah z Darsom še niso govorili

O cenah - trenutno je recimo letna vinjeta za osebni avtomobil 110, mesečna 30, tedenska pa 15 evrov - na ministrstvu z Darsom po Vrtovčevih besedah še niso govorili. Bodo pa odpadli določeni stroški, kot so izdelava in distribucija nalepk.

"Ljudje tudi ne bodo imeli vsakoletne folklore odstranjevanja nalepk z vetrobranskih stekel," je orisal minister.

Na Avto-moto zvezi Sloveniji so sicer spomladi ob prvih napovedih uvedbe e-vinjet glede na napovedane nižje stroške izrazili pričakovanje, da bodo cene uporabe avtocest in hitrih cest nižje.

"Sistem ne sme omogočati sledenja lokacije ali gibanja osebnih vozil"

"Smo digitalna napredna družba in prav je, da gremo v korak s časom," je ob prihodu na vlado danes še dejal Vrtovec. So pa v uradu informacijske pooblaščenke Mojca Prelesnik pred časom opozorili na nujnost spoštovanja načel varstva osebnih podatkov. Po njihovem mnenju sistem ne sme biti zasnovan tako, da bi omogočal sprotno ali naknadno sledenje lokacije ali gibanja osebnih vozil.

Po sprejemu novele zakona o cestninjenju v DZ bo sicer postopke za vzpostavitev sistema e-vinjet naprej vodil Dars.

Sistem vinjet za osebna vozila je v Sloveniji v veljavi od leta 2008. Tovorna vozila in avtobusi z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone imajo medtem od aprila 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo.