Obvestilo voznikom: registracije avtov veljavne do 17. junija

Tehnični pregledi se ne bojo izvajali do 17. maja, veljavnost vozniških dovoljenj se z današnjim dnem podaljšuje do 17. junija.

Tehnični pregledi se ne bojo izvajali do 17. maja, veljavnost vozniških dovoljenj se z današnjim dnem podaljšuje do 17. junija.

Registracijo vozila lahko lastniki avta opravijo prek spleta, vendar le za nove avtomobile in tiste, ki jim tehnični pregled še velja. Vlada je z včerajšnjim odlokom neopravljanje tehničnih pregledov podaljšala do 17. maja, posledično pa je podaljšana tudi veljavnost vseh vozniških dovoljenj in tehničnih pregledov do 17. junija.

Vlada je z odlokom 16. marca ustavila poslovanje servisov, kjer se opravljajo tehnični servisi, registracija motornih vozil in tahografske storitve. Prav tako se je takrat ukinilo storitve za opravljanje vozniškega izpita, zaprti so tudi prodajni saloni avtomobilov. Zaradi zaprtja pisarn, kjer se opravljata registracija in prepis vozil, je popolnoma zastala tudi prodaja rabljenih vozil.

Tehnični pregledi veljajo do 17. junija

Z novim odlokom je vlada podaljšala veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj do 17. junija, saj so podaljšali zaprtje vseh servisov za izvajanje tehničnih pregledov do 17. maja. Obenem je do tega datuma prepovedano opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil - prepovedano je delovanje šole vožnje, pooblaščene organizacije in izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Vsem, ki jim je vozniško dovoljenje ali vozniška kvalifikacija potekla med 16. marcem in 17. majem, se tako veljavnost samodejno podaljša do 17. junija. Če bo vlada do takrat sprostila ukrepe, bodo vozniki imeli en mesec časa, da uredijo podaljšanje dovoljenj.

Račun za cestnino ne bo nič manjši

V tem odloku so pri vladi tudi določili, da se ob ponovnem odprtju storitev za registracijo vozil in podaljševanje tehničnih pregledov strošek letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu ne bo sorazmerno zmanjšal, temveč ga bo lastnik moral plačati od datuma poteka veljavnosti, navedenega na prometnem dovoljenju.