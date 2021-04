Skozi naselje s 110 km/h, Celjanu visoka kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so na radar ujeli voznika, ki je skozi naselje ob klasični omejitvi 50 kilometrov na uro vozil vsaj 54 kilometrov na uro prehitro. Zaradi prehitre vožnje bo ob 1.200 evrov in vozniško dovoljenje.

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj pri izvajanju meritev hitrosti v Celju, kjer je hitrost vožnje s splošnim predpisom za naselje omejena na 50 kilometrov na uro, v času prometne konice obravnavali 45-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je tam vozil kar 110 kilometrov na uro. Voznik, ki je vozil iz smeri Celja proti Levcu, je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti prekoračil dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 54 kilometrov na uro.

Vozniku so prometni policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Voznik bo predlagan v postopek na Okrajnem sodišču v Celju. Za omenjeno kršitev je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.