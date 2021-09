Prometna nesreča in zaprta cesta na Gorenjskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče je trenutno zaprta cesta med Preddvorom in Jezerskim na Gorenjskem.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno tri kilometre dolg zastoj. Voznikom, ki vozijo proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Proti Sloveniji je zastoj dolg približno štiri kilometre, občasno predor zapirajo zaradi varnosti.

Tudi drugje nekateri zastoji in dela na cesti

Zastoj je tudi na regionalni cesti Jesenice-Hrušica ter na cesti Lesce-Bled in na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici.

Na štajerski avtocesti bo do 1. oktobra promet med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del vsako noč med 19. in 6. uro potekal le po enem prometnem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki so ponovno odprti.

Cesta čez Vršič bo danes zaprta med 10.30 in 13.30 ter med 15. in 18.30.

Cesta Bled-Bohinjska Bistrica-Ukanc bo približno eno uro zaprta v nedeljo med 14. in 16. uro zaradi triatlona.

Na cesti Čatež-Mokrice bo pri Prilipah cesta zaprta danes med 7. in 21. uro ter v nedeljo med 7. in 20. uro.

Popolne zapore bodo v Kozini v noči na nedeljo med 16. in 5 uro.

Po Sloveniji je danes omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro.