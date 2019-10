Prihodnja dva tedna v prometu posebna pozornost pešcem

Pešci so med težje poškodovanimi udeleženci prometnih nesreč. Med 75 lani umrlimi v prometnih nesrečah je bilo 11 pešcev. Večji del, devet od 11, jih je umrlo v temnejšem delu dneva, večina v naselju. To še dodatno potrjuje, kako pomembna za varnost pešcev v prometu je njihova vidnost, je na novinarski konferenci ob začetku preventivne akcije izpostavila v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko.

Policija bo okrepila nadzor prometa

Ker prihaja del leta, ko so dnevi krajši, vidljivost v prometu slabša, so na Agenciji za varnost prometa v sodelovanju s policijo in drugimi partnerji zagnali preventivno akcijo za večjo varnost pešcev, je danes pojasnil vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.

Foto: STA Policisti bodo v prihodnjih dveh tednih izvajali krajše nadzore prometa, posebej usmerjene v pešce, njihovo upoštevanje cestno prometnih predpisov, ter v to, kako se ostali udeleženci v prometu obnašajo do pešcev, je napovedal Kapun.

"Pešci naj se oblačijo v svetlejša oblačila. Ni namreč samoumevno, da jih vozniki vidijo. Pred vsakim gibom v prometu naj se prepričajo o dogajanju okoli sebe," je še svetoval. Pilotsko opazovanje ravnanja pešcev v prometu, ki ga je opravila agencija, je pokazalo, da kar 93 odstotkov pešcev ne uporablja nobenega odsevnega elementa.

Vse udeležence v prometu zato tudi na agenciji pozivajo k uporabi odsevnih teles. Kot je napovedala Marinkova, bodo za spodbujanje ljudi k temu ta četrtek v 55 občinah po državi razdelili 16 tisoč različnih odsevnih teles.

Pešci naj bodo pri prečkanju cestišča previdni

Največ pešcev umre ob pravilnem prečkanju prehoda za pešce, je še opozorila. Voznike je pozvala, naj bodo previdni in odstopijo prednost pešcem. Pešci pa naj se najprej prepričajo, ali lahko varno prečkajo cestišče.

Tudi pri pešcih je vse bolj razširjena uporaba mobilnih telefonov, to je po opozorilu Marinkove še posebej problematično, ko prečkajo cestišče ali hodijo ob cesti. Izpostavila je tudi električne skiroje, ki so po njenih navedbah vir več konfliktnih situacij.

"Strpnost in razumevanje potrebe šibkejših udeležencev v prometu so ključ do večje varnosti pešcev," je opomnila. Dotaknila se je tudi varnostno zaskrbljujoče prve polovice letošnjega leta, ko je na slovenskih cestah umrlo kar 40 odstotkov več udeležencev kot v enakem obdobju lani, lani jih je skupaj umrlo 40, letos pa 56. "Z delom vseh smo uspeli ta trend zajeziti. Tako je do konca letošnjega septembra umrlo 75 udeležencev v prometu, kar je en manj kot lani," je navedla Marinkova.

Agencija za varnost prometa bo v času preventivne akcije izvajala vrsto dogodkov na terenu, sodelovalo bo 92 slovenskih občin. Prisotni bodo na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, kjer bodo o pomenu varnosti pešcev ozaveščali starejše.

Po šolah bo v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnih in preventivnih dejavnosti potekalo pisanje pisem otrok 4. razredov, ki bodo babicam in dedkom pisali pismo z opozorili na temo Bodi viden - bodi previden. Agencija je letos kot novost pripravila tudi posebno učno gradivo za učitelje in učence prvih treh razredov osnovnih šol za spodbujanje varne mobilnosti otrok z naslovom Učenec pešec.