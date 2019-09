Pred Karavankami večkilometrski zastoj

Na prometnoinformacijskem centru voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Zastoji zaradi povečanega prometa so na tudi na cestah Lucija–Strunjan in Padna–Koper.

Vozniki na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja za vstop v državo čakajo uro do dve, na Gruškovju do ene ure, na mejnih prehodih Obrežje in Jelšane pa do pol ure.

Stanje na cestah:

Mejni prehodi: