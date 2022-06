Pozor: to morate vedeti, če se danes odpravljate na cesto

Na gorenjski avtocesti je popolna zapora na izvozu Podtabor iz smeri Kranja in iz smeri Jesenic proti Ljubelju, na pomurski avtocesti pa je med Dolgo vasjo in Turniščem proti Mariboru zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja, kjer vozniki za vstop v državo čakajo več kot dve uri, ter Sočerga, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje, poroča promet.si.