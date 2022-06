Na Hrvaškem huda tragedija med šolskim izletom

Fant je okoli 13.30 s prijatelji plaval v morju. Čez nekaj časa se je iz morja sam odpravil proti obali. Kmalu zatem so ga na gladini našli nezavestnega. Kopalci so ga prenesli na obalo in mu do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč, poroča index.hr. Kljub pomoči mladoletnik ni preživel.