Pozor, jutri meritve hitrosti: to je 611 lokacij radarjev

Maraton nadzora hitrosti bo izvajalo 214 policistov, v okviru svojega rednega dela pa se bodo v nadzor nad prehitrimi vozniki vključevali tudi drugi policisti. Meritve pa bodo potekale na 611 lokacijah po vsej Sloveniji.

Kakšni so učinki 'maratonskega' merjenja hitrosti?

Včeraj se je sicer začela 14-dnevna preventivna akcija za umirjanje hitrosti na naših cestah, v okviru katere se po vsej Sloveniji poostreno preverja, ali vozite prehitro. Svoje aktivnosti bodo policisti še posebej okrepili jutri, ko bo, tako kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti.

''Z njim želimo spodbuditi voznike, da vozijo po predpisih. Maraton nadzora hitrosti bomo v Sloveniji izvedli peto leto zapored in izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okoli 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljajo okoli osem odstotkov prekoračitev,'' pravijo na slovenski policiji.

Foto: Gregor Pavšič

Policija: Ne želimo nerazumno počasne vožnje in oviranja prometa

Ta podatek potrjuje osnovni namen nadzora, ki ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi od voznikov zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, nikakor pa ni namen nadzora, da vozniki v pričakovanju kontrol vozijo nerazumno počasi in s tem ovirajo promet.

''Od voznikov torej pričakujemo, da poznajo omejitev hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa, da takšen vzorec vožnje obdržijo čim dlje po zaključku nadzora. Hkrati si želimo, da bi vozniki tudi spoznali, da za vožnjo v skladu z omejitvami potrebujejo minimalno več časa, da pridejo na cilj, kot če vozijo hitreje in bolj agresivno, s tem pa tudi bolj nevarno,'' dodajo policisti.

Ideja za maraton nadzora hitrosti se je pred šestimi leti porodila v Nemčiji in je bila po tem, ko so bile k podobnim aktivnostmi povabljene tudi druge države članice TISPOL, dobro sprejeta. Letos bo tako maraton nadzora hitrosti istočasno potekal v kar 26 državah.



Lani je v maratonu nadzora hitrosti sodelovalo 23 držav in skupno 14.113 policistov. Meritve so potekale na skupno 12.876 lokacijah, kontroliranih pa je bilo 3.224.397 vozil in zaznanih 257.639 prekrškov.