Policisti nad prekršek, ki ga dela tri četrtine voznikov

Policisti bodo uporabo mobilnih telefonov med vožnjo poostreno nadzirali med 15. in 28. januarjem. Foto: Gregor Pavšič

Telefon med vožnjo zelo nevaren ali ga držimo v roki ali pa govorimo prostoročno

Poostren nadzor nad opremo, ki zmanjšuje zbranost voznika

Policisti bodo poostren nadzor izvajali od danes do 28. januarja. Pri tem ne bodo pozorni le na uporabo telefona, temveč na vse oblike zmanjševanja zbranosti med vožnjo. Tako bodo na preži tudi za drugo opremo, kot so slušalke, tablice, prenosni računalniki in podobno, napovedujejo pri slovenski policiji.

Akcijo poostrenega nadzora skupaj s policijo vodi Agencija za varnost prometa (AVP), kjer poudarjajo, da kljub prepovedi mobilni telefon med vožnjo uporablja tri četrtine voznikov v Sloveniji. Pri AVP se zavzemajo, da bi se ta prekršek uvrstil med tako imenovane hujše prekrške. Voznik zdaj zanj ne dobi kazenskih točk, globa pa znaša 120 evrov.

Lani so vsak dan s telefonom v roki ujeli 72 voznikov



Lani so policisti izdali 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter 3.161 opozoril voznikom, kar je enkrat več kot v letu 2016. Takrat so izdali 10.473 plačilnih nalogov in 4.023 opozoril.