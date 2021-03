Ob slovenske ceste novih 16 navideznih policistov

Foto: Agencija za varnost prometa "V promet se vrača vse več različnih udeležencev, obseg prometa se povečuje iz tedna v teden, na cestah je vse več kolesarjev in pešcev, prav tako se je že začela motoristična sezona. S silhuetami v naravni velikosti želimo pripomoči k večji prometni varnosti, tako da vse voznike spodbudimo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje. Ta ukrep se je v preteklosti izkazal kot pozitiven," pravijo pri Agenciji za varnost v prometu (AVP).

S pomočjo stacionarnih merilnikov hitrosti so že preizkusili vpliv silhuet na umirjanje prometa. Rezultati so pokazali upad povprečnih hitrosti na merjenih odsekih do 20 odstotkov. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 40 km/h se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 odstotkov, na lokaciji meritev z omejitvijo hitrosti 50 km/h pa za kar 89 odstotkov.

"V preteklosti je policija silhuete uporabljala predvsem na odsekih cest, kjer se je stanje varnosti cestnega prometa poslabšalo, in na odsekih cest, ki jih za svojo vožnjo pogosto uporabljajo motoristi. Primer dobre prakse so aktivnosti v dolini Soče, kjer so se silhuete pokazale kot učinkovito preventivno sredstvo. Policijske uprave so na podlagi teh dobrih izkušenj izrazile željo po nadaljevanju opisane prakse," pravi Ivan Kapun s prometne policije.

Takšen je bil vpliv policijskih silhuet v Posočju

Oktobra 2019 je AVP na dveh lokacijah izvajala meritve s stacionarnim merilnikom hitrosti. Omejitev hitrosti na prvi lokaciji znaša 40 km/h, na drugi lokaciji pa 50 km/h. V času izvajanja meritev je mimo stacionarnega merilnika peljalo skupaj preko 1.000 vozil. Prvi niz meritev je bil opravljen brez uporabe, drugi pa z uporabo postavljenih silhuet policistov.

Rezultati meritev na obeh lokacijah so pokazali, da so bile povprečne hitrosti najnižje tedaj, ko sta bili postavljeni silhueti policistov. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti izmeril povprečno hitrost vozil 36 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h. Na drugem merilnem mestu, kjer je omejitev 50 km/h, je stacionarni merilnik hitrosti ob postavljeni silhueti izmeril povprečno hitrost vozil 38 km/h, pred postavitvijo silhuet pa je znašala povprečna hitrost 45 km/h. Prav tako kot povprečne hitrosti, se je znižalo tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji z omejitvijo hitrosti 40 km/h, se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 %, pri omejitvi hitrosti 50 km/h, pa za kar 89 %.