Težki tovornjaki med Primorsko in Štajersko se danes medsebojno ne smejo več prehitevati, to pa lahko v določenih primerih - ko bi se za počasnim tovornjakom na primer zbrala kolona tovornih vozil - nove izzive prinaša tudi voznikom osebnih avtomobilov.

Vozniki so ob prehitevanjih tovornjakov večkrat žal izgubili živce in razsodnost ter oba prehiteli po odstavnem pasu. Od danes je čez dan na avtocesti A1, tam, kjer sta le dva vozna pasova, za voznike tovornjakov z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone prepovedano prehitevanje. Do zdaj je bilo na celotni avtocesti le nekaj odsekov s tako prepovedjo prehitevanja. Glede na veliko količino tovornjakov med Primorsko in Štajersko ta prepoved odpira nekaj vprašanj, tudi pomislekov, predvsem pa bo morda tudi od voznikov osebnih avtomobilov zahtevala nekaj prilagajanja.

Vozniki tovornjakov lahko po voznem pasu peljejo s hitrostjo do 90 kilometrov na uro. Tovornjaki v tranzitu so različni in med njimi marsikateri - morda starejši in izdatno naložen - te hitrosti sploh ne morejo doseči. Za njim bi se ob prepovedi prehitevanja lahko ustvarila kolona tovornjakov, ki se vsaj navadno ne ozirajo na varnostno razdaljo. Manj od 90 kilometrov na uro po avtocesti pelje tudi kakšen starejši kombi in žal tudi avtomobil. To je sicer teoretičen scenarij, ki ne bo vsakdanji, do njega pa zagotovo lahko pride.

Se bo tovornjak lahko pri uvozih na avtocesto umaknil na prehitevalni pas?

Kaj se bo zgodilo pri uvozih na avtocesto, če se bodo morali vozniki vriniti v kolono tovornjakov na voznem pasu? Se bo voznik tovornjaka lahko umaknil na prehitevalni pas, ker pač ne bo prehiteval, temveč se le umikal?

Ključen za uspešnost spremembe zakona bo nadzor, kar bo tudi ena od nalog napovedane enote avtocestne policije. Če bi bili vsi tovornjaki na desnem pasu, bi močno olajšalo tudi ustvarjanje varnostnega pasu ob prometnih nesrečah. Če bi vsi osebni avtomobili po prehitevalnem pasu res vozili s hitrostjo blizu 130 kilometrov na uro, bi bil lahko promet na prehitevalnem pasu bolj tekoč. Teoretično.

Hitrost za tovornjake je omejena na 90 kilometrov na uro, a predvsem starejši in bolj naloženi te hitrosti ne dosegajo. Foto: Gregor Pavšič

Prepoved prehitevanja za tovornjake bo pomagala pri nastanku reševalnih pasov. Ker naj bi bili že vsi na desnem pasu, se jim tja v zadnjem hipu ne bo treba umikati. Foto: Jaka Lopatič

Opozorila za voznike, ki bi ob strnjeni koloni tovornjakov zapuščali avtocesto

"V AMZS podpiramo ukrep prepovedi prehitevanja tovornih vozil, težjih od 7,5 tone, na avtocesti A1, prav tako njegovo časovno omejitev oziroma veljavo," je povedal vodja področja varna mobilnost Erik Logar ter izpostavil pomen predvidevanja določenih prometnih situacij, ki lahko ob tem nastanejo.

Vozniki osebnih vozil, ki bodo uporabljali prehitevalni pas, se bodo morali pravočasno pripraviti na zapuščanje avtoceste, zlasti, če bo na voznem pasu večje število tovornih vozil. Lahko namreč pride do situacije, da bo na voznem pasu med dvema tovornima voziloma premalo prostora, da bi lahko osebno vozilo varno zapeljalo s prehitevalnega na vozni pas, posledično bo prišlo do zaviranja na prehitevalnem pasu, kar lahko povzroči nalet drugih vozil, menijo v AMZS.

Vključevanje na avtocesto z dovolj veliko hitrostjo in odločnim pospeševanjem

Vozniki osebnih vozil bodo morali biti še bolj pozorni pri vključevanju na avtocesto, saj bodo v času veljavnosti prepovedi prehitevanja tovorna vozila uporabljala le vozni pas. Že sedaj se dogaja, da vozilo na pospeševalnem pasu ne pospeši dovolj in se na vozni pas vključi s prenizko hitrostjo. Takšno ravnanje ne ogroža le voznika tega vozila, temveč tudi druge, saj lahko pride do nenadnega zaviranja drugih vozil in do naleta.

"Ali bo to tudi v prihodnje dovoljeno, nam ni znano. Če ne bo, bi to lahko povzročilo težave, saj bo prihajalo do situacij, ko se bo moralo tovorno vozilo, ki se bo želelo vključiti na avtocesto, povsem ustaviti in se nato vključevati z zelo nizko hitrostjo. Enako velja za druga vozila za tem tovornim vozilom, ki bodo morala čakati na vključevanje," je enega od možnih scenarijev po novi ureditvi prehitevanja tovornih vozil na avtocesti A1 opisal Logar.