Nič krivi voznici se je pri Naklem zgodilo tole #foto

Posledice prometne nesreče pri Naklem:

Foto: Policijska uprava Kranj

Foto: Policijska uprava Kranj

Nesreča se je na avtocesti pri Naklem zgodila včeraj pozno popoldne. Voznik, ki mu je poznejši preizkus alkoholiziranosti pokazal stopnjo alkohola 0,99 miligrama na liter krvi (več kot dva promila alkohola), je trčil v drugo vozilo, ki ga je odbilo v varnostno ograjo.

Vozilo udeleženca je bilo močno poškodovano in popolnoma nevozno, voznica pa je bila lažje telesno poškodovana, sporočajo s Policijske uprave v Kranju. Povzročitelju nesreče so policisti odredili strokovni pregled, obravnavajo pa ga zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost cestnega prometa.

Gorenjski policisti so ob tem obravnavali še dva kritična voznika. Eden je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pozitiven pa je bil še na hitri test za prepovedane droge. Policisti so mu avtomobil zasegli. Drugega voznika so obravnavali ponoči. Bil je močno pod vplivom alkohola (0,89 mg/l), tudi ta je bil pozitiven na hitri test za prepovedane droge. Manjšo količino prepovedane droge so mu tudi zasegli.