Nalet vozil na dolenjski avtocesti, na delu intervencijske službe #video

Med predoroma Mali Vrh in Debeli hrib je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je dalši zastoj, poroča portal promet.si.

Na terenu so intervencijske enote. Zaradi prometne nesreče je nastala kolona, dolga že več kot deset kilometrov. Potovalni čas se je podaljšal za skoraj poldrugo uro. S trerena poročajo o tem, da so se vozniki razporedili na rob vozišča in ustvarili reševalni pas, ki ga s pridom izkoriščajo intervencijska vozila.

Zastoj je tudi na cesti Lucija-Izola, pri Strunjanu polovična zapora.

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah ki vodijo proti Ljubljani.

Zastoj je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Cesta Stahovica-Črnivec, pri Podlomu bo zaprta od 7. ure do petka do 18. ure. Obvoz bo po cesti Vransko-Mozirje.

Več sledi.