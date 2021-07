Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško, čakalna doba več kot dve uri

Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje je nastala šestmetrska kolona. Podobno kot ob preteklih koncih tedna so tudi danes številne kolone na mejnih prehodih s Hrvaško. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Dobovec in Jelšane.

Na avstrijski strani Karavank proti Sloveniji je nastala petkilometrska kolona, predor pa občasno zapirajo.

Na prometnoinformacijskem centru potnikom priporočajo, da pred prečkanjem meje pripravijo vse dokumente. Prav tako svetujejo, da vozniki pred odhodom na dopust preverijo svoje vozilo, se na pot odpravijo spočiti in si privoščijo več postankov.

Mejni prehodi:

Pretekli konec tedna ni na mejnih prehodih 1.364 ljudi predložilo dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT za prehod meje. Policisti so jim izdali obrazce o seznanitvi z ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in postopkom odreditve karantene. Obravnavali so tudi dva primera ponarejenih PCR-testov, so za STA pojasnili na policiji.

Stanje na cestah: