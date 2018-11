"Vrinil" se je in tvegal nalet tovornjaka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodilo se je včeraj popoldne v času prometne konice. Prometna ureditev med razcepom Kozarje in izvozom za Brezovico je v zadnjih mesecih bistveno boljša, saj je desni pas vse od razcepa že namenjen poznejšemu izvozu proti Brezovici. Ti vozniki lahko torej že od Kozarij naprej vozijo skrajno desno, prej pa so se morali najprej pomakniti na vozni (srednji) prometni pas in nato še enkrat desno.

Dvojna nevarnost: je bil kriv avto ali tovornjak?

Vseeno pa še prihaja do nevarnih situacij. Posnetek prikazuje voznika oziroma voznico volva, ki se kljub prostoru ni pravočasno pomaknil na desni pas za izvoz. Prižgal je vse štiri utripalke, močno zmanjšal hitrost in se desno "vrinil" šele tik na dejanskem izvozu za desno.

Za njim je peljal tovornjak. Ta bi sicer lahko ustrezno povečal varnostno razdaljo (tudi zaradi prižganih utripalk), vseeno pa je bilo tudi zaviranje na prometnem pasu tik pred tovornjakom za voznika volva zelo tvegano početje. Zavorna pot tovornjaka vlačilca je lahko precej daljša, posledice naleta pa lahko tudi usodne.