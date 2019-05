Dars napoveduje nove nadzorne točke: kje bodo prežali na vas?

Družba za avtoceste (Dars) napoveduje vzpostavitev novih nadzornih točk v avtocestnem omrežju. Kot so dejali, je prometna varnost na cestiščih močno odvisna od tehnične brezhibnosti vozil in psihofizičnega stanja voznikov, zato bodo v prihodnjih dneh opravljali dodaten nadzor vozil in voznikov. Voznike pozivajo, da ob preusmeritvah upoštevajo spremenljivo signalizacijo, v primeru zastojev pa vozijo strpno.

V sklopu odstranjevanja cestninskih postaj so na Darsu že vzpostavili nadzorni točki na primorski (Log) in gorenjski avtocesti (Torovo). Napovedujejo vzpostavitev še štirih dodatnih nadzornih točk, ki so predvidene pri odstranjevanju in preureditvi območij cestninskih postaj Kompolje (štajerska avtocesta), Dob (dolenjska avtocesta), Pesnica (štajerska avtocesta) in Prepolje (podravska avtocesta).

Za večjo varnost prometa

Nadzorne točke so namenjene preusmerjanju in nadzoru vseh vrst vozil (tovorna vozila, avtobusi, osebna vozila, vozila, ki prevažajo nevarno blago, preostala vozila). Dars bo poleg rednega cestninskega nadzora skupaj s policijo, prometnim inšpektoratom, finančno in veterinarsko upravo izvajal tudi dodaten nadzor vozil, tovora in voznikov.

Spremenljiva signalizacija na primorski avtocesti (Log) Foto: DARS

Kot so dejali, je glavni namen nadzora z avtoceste izločiti preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila. Na ta način želijo vzpostaviti večjo prometno varnost, tako v smislu zmanjšanja števila prometnih nesreč kot števila poškodovanih v nesrečah.

Obeta se novost

Tehnična novost nadzornih točk bo avtomatsko izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive prometnoinformacijske signalizacije, kar pomeni, da bodo na Darsu lahko kadarkoli izločili določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore.

Nadzorna točka na gorenjski avtocesti (Torovo) Foto: DARS

S takšnim sistemom se bodo lahko prilagajali prometnemu stanju na avtocestah s prekinitvijo izločanja, uporaben pa bo tudi pri preostalih dogodkih, ki se bodo zgodili na tem avtocestnem odseku.

Na kaj naj bodo pozorni vozniki?



Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva signalizacija, ki bo voznikom sporočala:



- katera vozila naj se preusmerijo,



- kateri pas naj uporabljajo,



- kje je lokacija nadzora (dolžina do mesta preusmeritve),



- kakšna je omejitev hitrosti.