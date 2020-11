3.930 evrov globe: kaj vse je storil voznik?

V nedeljo popoldan so ljubljanski policisti na območju Tacna ustavljali voznika avtomobila. Na vozilu so bile druge registrske oznake, kar pa je bil le prvi v vrsti prekrškov.

Voznik nato ni upošteval policijske modre luči in sirene ter ni hotel ustaviti. Zapeljal je na makadamsko površino pri reki Savi in zapustil vozilo. Vozilo so policisti kmalu našli parkirano, voznik pa je s kraja zbežal. Nadaljevali so z zbiranjem obvestil in nato v bližini izsledili tudi 40-letnega voznika. Ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni upošteval ostalih cestnoprometnih pravil, so mu izdali plačilni nalog z globo v višini 3.930 evrov.