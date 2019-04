28-letni Ptujčan zaradi divjanja ostal brez vozniškega dovoljenja

Voznik je bil veliko prehiter v križišču z regionalno cesto za Rače, saj je kljub zaradi dežja mokremu cestišču na odseku, kjer je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 142 kilometrov na uro.

Na Policijski upravi Maribor so ob tem poudarili, da gre za kritični odsek ceste, na katerem je samo lani v prometnih nesrečah umrlo kar pet ljudi. Zato po njihovem mnenju ni odveč ponovno opozorilo voznikom, naj vozijo s primerno hitrostjo, saj policisti na opisanem odseku ves čas proaktivno izvajajo nadzor cestnega prometa.

V letu 2019 je bilo v prometnih nesrečah na območju PU Maribor udeleženih že 13 voznikov motornih koles. Foto: Getty Images

"V času od 15. do vključno 28. 4. 2019 na območju Policijske uprave Maribor izvajamo poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil," so zapisali na PU Maribor.

Na območju celotne policijske uprave so v nedeljo, 21. 4. 2019, od 12. do 19. ure, izvedli poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev voznikov enoslednih motornih vozil na cestnih odsekih, kjer je problematika največja.

Pri izvajanju poostrenega nadzora so ugotovili 24 kršitev cestno prometnih predpisov. 18 kršiteljem so izrekli globo, tri so opozorili, zoper tri kršitelje pa je bil podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Med kršitvami voznikov enoslednih motornih vozil smo pri petih voznikih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola in v dveh primerih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

"Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja je bilo vozniku motornega kolesa na območju PP Podlehnik motorno kolo zaseženo, prav tako je bilo zoper voznika neregistriranega mopeda na območju PP Rače odrejeno pridržanje, ker je s kršitvijo nadaljeval in vozil pod vplivom alkohola," so zapisali policisti.

V zadnjem tednu se je število motoristov na cestah bistveno povečalo. V dveh nesrečah sta umrla motorist in otrok, kolesar.

V letu 2019 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 13 voznikov motornih koles (v enakem obdobju leta 2018 jih je bilo 6), med katerimi so bili trije hudo telesno poškodovani (lani joh ni bilo) in 8 lahko telesno poškodovanih (v enakem obdobju lani trije).

"V zadnjem tednu, predvsem pa ob koncu tedna in v času velikonočnih praznikov, se je zaradi ugodnih vremenskih razmer bistveno povečalo število udeležencev ranljivih kategorij v cestnem prometu, še posebej voznikov enoslednih vozil. Posledično so se prometno varnostne razmere na območju PU Maribor izrazito poslabšale, saj smo v navedenem obdobju obravnavali dve prometni nesreči s smrtnim izidom, ki so jih povzročili vozniki motornih koles," so zapisali policisti.

V eni nesreči je zaradi neprilagojene hitrosti umrl voznik motornega kolesa, v drugi nesreči pa je zaradi nepravilnega prehitevanja motorista umrl otrok, kolesar.