Zmagoslavje nekaj pomeni tudi v Sloveniji: “To bomo izkoristili”

"Definitivno nam ta nagrada zelo veliko pomeni. 308 je redefiniral segement C in je eno redkih vozil, ki bo ponujalo štiri pogonske opcije - od bencinskega motorja, dizla, priključnega hibrida do prihajajoče povsem električne različice. To je dokaz, da niso SUV vozila niso edina izbira za slovenskega voznika. Marsikdo v kombilimuzinah najde ustrezno vozilo, predvsem pa cenovno dostopnejše vozilo, ki pokriva vse potrebe, ki jih dandanes človek potrebuje, tudi pri vožnji na daljše relacije," je tretjo zmago Peugeota na izboru Slovenski avto leta komentiral Adam Kavšek, direktor P Automobil Import.

Cenejša opcija kot športni terenci

V prostorih novomeške Adrie Mobila je potekalo finalno glasovanje že 31. izvedbe izbora Slovenski avtomobil leta. Na koncu je za las Foto: Uroš Modlic zmagal peugeot 308, ki je prehitel opel astro. Oba glavna tekmeca v finalu spadata cenovno pod raven 30 tisoč evrov in sta tako prijaznejša do denarnice, v prodanih avtomobilih imata še vedno le klasičen bencinski trivaljni motor. 308 je član klasičnega segmenta, ki je pred leti nosil največje prodajno breme. Zdaj se je ta segment močno skrčil, toda tradicionalisti še vedno posegajo po klasičnih avtomobilskih oblikah. Te prinašajo več udobja, uporabnosti in so tudi bolj ekonomična.

"Prav gotovo je prejetje nagrade za Slovenski avto leta 2023 potrditev glasovalcev in strokovne žirije, da je 308 primeren za naš trg in potencialne kupce. Tudi z marketinškega vidika to sporoča kupcem, da je primeren za naš trg, obenem pa kupcem ta nagrada, ki jo je 308 podelila strokovna žirija, da še piko na i. Prav gotovo nam ta naziv veliko pomeni in tudi pomaga," je razložil Kavšek in še potrdil, da ima slavje na izboru Slovenski avto leta 2023 še vedno velik vpliv pri kupcih.

Še vedno močan magnet pri kupcih

Izbor Slovenski avto leta ima dolgo tradicijo. Letos je potekal že 31. izbor in tudi tokrat so bili v finalu precej raznoliki avtomobilski modeli. Med njimi sta bila dva iz klasičnega segmenta, peugeot 308 pa je v segment z drzno zunanjo podobo prinesel precej svežine. Peugeot stavi na zelo dinamično oblikovanje tako zunanjosti kot notranjosti ter trka na čustva voznikov.

Rdeče niti avtomobilskega trga so v zadnjih letih tudi podražitve tako novih kot rabljenih osebnih avtomobilov, ki so posledica predvsem težav z dobavami. Ponudba avtomobilov je še naprej mnogo manjša od povpraševanja, kar povečuje cene. "Naslov Slovenski avto leta 2023 ima močno težo v našem prostoru in pri kupcih, zato bomo to seveda izkoristili tudi iz marketinškega vidika," je še zaključil Kavšek.

Foto: Uroš Modlic