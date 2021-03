Zelo skrb vzbujajoče: v štirih urah kar 2.200 kršitev

Foto: Getty Images

Z raziskavo so na terenu preverjali, kakšno je stanje uporabe varnostnega pasu pri voznikih motornih vozil na vpadnicah v 11 mestnih občinah. V dveh intervalih, jutranjem in popoldanskem, so v zgolj štirih urah zabeležili kar 2.184 voznikov, ki med vožnjo niso bili pripeti.

Agencija za varnost prometa v ponedeljek, 8. marca 2021, začenja nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas, ki bo trajala do 14. marca 2021. Akcija je namenjena opozarjanju na pomembnost pripetosti z varnostnim pasom vseh potnikov v vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti, ter povečanju deleža pripetosti z varnostnim pasom.

Zavedanje o pomenu pripetosti premajhno

Terenska raziskava z opazovanjem kaže na premajhno zavedanje voznikov motornih vozil o pomenu pripetosti med vožnjo.

Terensko raziskavo z opazovanjem (ne)pripetosti voznikov motornih vozil so izvedli 27. januarja, in sicer v dveh intervalih, v jutranji (med 7. in 9. uro) in popoldanski prometni konici (med 15. in 17. uro).

Gostota prometa na mestnih vpadnicah je bila zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manjša. A kljub temu v le štirih urah na zgolj 11 lokacijah kar 2.184 voznikov med vožnjo ni uporabljalo varnostnega pasu in s tem tvegalo nastanek hujših posledic ob morebitni prometni nesreči. Večje število kršiteljev je bilo v jutranji (1.247) kot v popoldanski (937) konici.

Največ voznikov, ki se ne pripenjajo: Koper Največ kršiteljev v obeh intervalih skupaj je bilo v Kopru, kjer je bila zabeležena več kot četrtina vseh ugotovljenih kršiteljev. Sledita občini Celje in Novo mesto. Najbolj vestni uporabniki varnostnega pasu: Velenje, Slovenj Gradec in Murska Sobota Najmanj kršitev v obeh intervalih skupaj je bilo na lokacijah Velenje, Slovenj Gradec in Murska Sobota.

Tudi legendam ni vseeno za našo varnost

Na nevarnosti neuporabe varnostnega pasu opozarja tudi nov preventivni videospot s košarkarsko legendo Markom Miličem, ki poziva: "Zame je promet kot ekipni šport. Če vsi spoštujemo pravila in odgovorno sodelujemo, zmaga vsa ekipa. K prometni varnosti prispevaj tudi ti, vozi odgovorno in se pripni!"

Statistika se izboljšuje, a prostora za izboljšave je še veliko PRVA DVA MESECA LETOS: 6.569 kršitev neuporabe varnostnih pasov LANI: 37.255 kršitev PREDLANI: 40.283 kršitev

Skrb vzbujajoča številka pri otrocih

Posebej skrb zbujajoče je, da je v prvih dveh mesecih letošnjega leta policija ugotovila 1.011 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. V letu 2020 je bilo tovrstnih kršitev 6.579, leto poprej pa 5.973. Število je torej kljub zmanjšanemu obsegu prometa celo naraslo.

Agencija za varnost prometa in policija zato pozivata vse voznike, naj vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno uporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih in dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti.

Tretjina umrlih voznikov lani ni uporabljala varnostnega pasu

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znaša 69 odstotkov (v letu 2019 je znašala 66 odstotkov).

Od skupno 29 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 20 uporabljalo varnostni pas, osem ne, pri enem pa ni bilo mogoče ugotoviti (ne)uporabe. Od devetih umrlih potnikov v osebnih vozilih dva nista uporabljala varnostnega pasu, stopnja uporabe torej znaša 78 odstotkov.

Kar za polovico manjše tveganje za smrt

Uporaba varnostnega pasu je predpisan in nujni sestavni del varne vožnje. Dokazano rešuje življenja. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 km/h.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih.

Kako se pravilno pripeti?

Pri pravilni uporabi varnostnega pasu si najprej ustrezno nastavimo vzglavnik tako, da je njegov vrh v višini vrha glave. Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo na svojo višino tako, da zgornji del varnostnega pasu teče čez sredino rame. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu mora potekati prek bokov, ne prek trebuha. Previsoko nameščen spodnji del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe. Pripnemo se pazljivo, prepričamo se, da je zaponka pasu dobro zapeta, in slišimo KLIK. Preverimo, da je varnostni pas poravnan in ni zvit. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravilno naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, da se dobro prilega telesu, in čim bolj zmanjšamo naletno težo telesa ob pas.