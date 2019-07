Zaradi nesreče zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dolenjski avtocesti se je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Dolenjske nekaj pred 9. uro zgodila prometna nesreča. Zaprta je polovica avtoceste med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Lavrica-Škofljica-Šmarje Sap, poroča prometnoinformacijski center.

Za tovorna vozila ni obvoza. Nastal je daljši zastoj, zato policija voznike prosi za strpnost, upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste. Po do zdaj zbranih obvestilih sta v nesreči udeleženi dve vozili, lažje pa je poškodovan en udeleženec, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Stanje na cestah:

Prometna nesreča je tudi na ljubljanski južni obvoznici pred uvozom Ljubljana jug proti Malencam, zaprt je prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo k previdnosti. Ves promet iz Primorske proti Štajerski preusmerjajo na zahodno in severno ljubljansko obvoznico.

Zastoj je tudi pred delavno zaporo pred priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru . Občasno zapirajo predor Pletovarje.

Čakalne dobe na mejnih prehodih:

Čakalna doba za osebna vozila je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane v obe smeri ter na Starodu, Obrežju in Gruškovju pri izstopu.