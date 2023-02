Zaradi nesreč na štajerki in primorki še vedno zastoji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na štajerski avtocesti je bil zaradi prometne nesreče med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani oviran promet na pospeševalnem pasu, so poročali s prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Nastal je zastoj, ki je bil dolg vsaj štiri kilometre. Zastoj je bil tudi v smeri Maribora, na vsej vzhodni obvoznici do Sneberij. Zaradi nesreče na primorki zastoj še ostaja.