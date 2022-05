Prizori vlakov, ki za seboj puščajo velik oblak dima, so le še spomin na preteklost in domena različnih muzejskih vlakov. Toda na Kitajskem je ena izmed rednih prog tak vlak uporabljala še do nedavnega in zato je bil ta tudi prav posebna turistična atrakcija. Vlak je namreč vozil do državnega rudnika premoga Sandaoling in to redno vsak dan. Konec aprila je opravil zadnjo vožnjo, ki so bile redne vse od leta 1958.

Ker so nekatere rudnike na tem področju začeli zapirati, se je končala tudi zgodba domnevno zadnjega parnega vlaka na redni liniji. Prav zares pa se te lokomotive sploh ne bodo poslovile. Kitajci jih ne bodo razgradili, niti še za zdaj spravili v muzej. Uporabili jih bodo kot rezervo pri bližnji železniški progi, kjer si bodo prostor delile z dizelskimi lokomotivami.

Prizori parne lokomotive na Kitajskem