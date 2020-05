Zaobljube po epidemiji: manj uporabe avtov, več hoje in kolesarjenja

62 odstotkov vprašanih je med epidemijo manj uporabljajo avtomobil, po koncu epidemije pa je 18 odstotkov prepričanih, da bodo manj uporabljali avtomobil in bodo pogosteje na kolesu. Foto: Ana Kovač

Pri Avto-moto zvezi Slovenije so iskali odgovore na vprašanje, koliko in na kakšen način so se med epidemijo spremenile mobilne navade Slovencev. Ali so v času ukrepov za zajezitev epidemije uporabljali osebni avto, ali so v tem obdobju več časa namenili rekreaciji in sprehodom, kolikokrat na teden so zapustili svoj dom in zakaj.

Skoraj polovica jih ni zapuščala doma

Kot je pokazala raziskava, 43 odstotkov vprašanih v epidemiji ni odhajalo od doma, pet dni na teden jih je dom zapuščalo 31 odstotkov. 40 odstotkov jih je šlo od doma zaradi sprehoda ali rekreacije vse dni v tednu. Na vprašanje, ali jih moti, da je bila zaradi epidemije omejena njihova mobilnost, jih je 34 odstotkov odgovorilo pritrdilno, 25 odstotkov jih je dejalo, da jih zelo moti, 27 odstotkov pa, da jih ne moti. Štirinajst odstotkov vprašanih je medtem ocenilo, da njihova mobilnost ni omejena.

62 odstotkov vprašanih je razkrilo, da v teh razmerah manj uporabljajo avtomobil, 24 odstotkov, da ga uporabljajo enako, sedem, da ga zdaj ne uporabljajo, štirje odstotki, da ga tudi doslej niso uporabljali, in trije, da ga zdaj uporabljajo pogosteje. Po odpravi ukrepov bo avtomobil enako kot pred epidemijo uporabljalo 74 odstotkov anketirancev, manj 14 odstotkov, pogosteje pa 12 odstotkov.

Foto: AMZS Po epidemiji bodo brez težav uporabljali letalski prevoz

AMZS je sodelujoče v raziskavi povprašal tudi o uporabi letal po epidemiji. 76 odstotkov anketirancev pričakuje, da bodo leteli enako, kot so pred krizo, 22 odstotkov, da bodo leteli manj, dva odstotka pa, da bodo leteli več.

"Nekateri rezultati ankete niso presenetljivi, nekateri pa nakazujejo, da bomo morda po odpravi ukrepov spremenili nekatere svoje mobilnostne navade," je rezultate pospremil odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel. AMZS je anketo opravil v obdobju od 30. aprila do 17. maja 2020, v njej pa je sodelovalo 496 oseb.