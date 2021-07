Zanimive odločitve: samo dizli in brez potniškega kangooja #foto

To je novi kangoo van, ki bo na naše ceste zapeljal na začetku prihodnjega leta. Oblikovno drugačen in izjemno praktičen bo iskal kupce izključno v razredu lahkih gospodarskih vozil, saj potniške različice k nam ne bo.

Ko smo pred sedmimi meseci pisali o novem kangooju smo kar nekaj besed namenili tudi potniški različici, a si takrat nismo mislili, da je slovenski uvoznik ne bo pripeljal v Slovenijo. Na začetku prihodnjega leta, ko bo stekla prodaja nove generacije kangooja bo tako pri nas na voljo le tovorna različica, ki smo jo predpremierno vozili na Dolenjskem. Sedli smo tudi za volan manjšega in preprostejšega modela express van in že drugič prenovljenega trafica.

Osrednji člen Renaultove mednarodne karavane (zato imajo avtomobili francoske registrske tablice), ki se je ustavila tudi v Sloveniji je bil seveda vsestranski kangoo. Kar petnajst let je vztrajala prejšnja generacija, zato so morali Francozi dobro pljuniti v roke in kangooja postaviti ob bok tekmecem. Vse se je pričelo še iz same zasnove karoserije. Ta je sedaj bolj zaokrožena in oblikovana v smeri čim večje prostornosti v potniški kabini. Oblikovno prenovo v pozitivni smeri nadgradijo še ogromna stranska vrata, založenost z najnovejšimi varnostno-asistenčnimi sistemi in praktične rešitve v potniški kabini.

Adijo, stebriček B, dobrodošlo bočno nakladanje

Ker k nam ne bo prišla potniška različica kangooja, razlogov za to odločitev ne vemo. Pri uvozniku so pojasnili le, da je trg vse manjši, kupci pa posegajo po športnih terencih, zato bodo raje s svojim avtomobilom nagovarjali samostojne podjetnike in velike flotne kupce. Kaj lahko slednji pričakujejo od novega kangooja? Pravzaprav, zelo veliko, zato nam je kar nekoliko žal, da ne bomo preverili kakšne adute ime potniška različica.

A naj se vrnemo k tovorni različici. Slednja se lahko iz običajnega tovornega enoprostorca z deljenimi zadnjimi vrati in bočnimi stranskimi vrati na obeh straneh hitro spremeni v super uprabnega dealvca. Na voljo je možnost nakupa kangooja van brez stebrička B, zato se na sovoznikovi strani naredi gromozanska nakladalna luknja, ki omogoča nalaganje daljših predmetov kar s strani. Pri Renaultu so zelo ponosni na nova zadnja drsna vrata, poimenovana Easy Side Access. Kot pravijo, ima tovorni kangoo 1.416 milimetrov široka drsna vrata, kar je največ v njegovem segmentu in kar dvakrat več v primerjavi s predhodnikom.

Foto: Renault

Za vsakega podjetnika nekaj

Ko smo sedli za volan sprva niti nismo opazili, šele ob fotografiranju notranjosti nas je presenetilo široko odpiranje sovoznikovih vrat. Odprejo se namreč za do 90 stopinj. Zložljiv je tudi sovoznikov sedež in premična pregrada omogočata do 3,05 metra dolg tovorni prostor z ravnim podom. Še nekaj besed o tovornem prostoru. V krajši različici ima 3,3 in v večji 4,9 kubičnega metra prostornine, zaradi drugačne zasnove karoserije in v stran pomaknjenih blatniških košev gre v tovorni del tudi evropaleta.

Daljša različica L2 nima opcije brez osrednjega stebrička, zato je širina odprtine pri bočnih bratih 830 milimetrov. Večjo prostornino prtljažnega prostora so dobili z 420 milimetri daljšo dolžino.

Odziv kupcev jasen, brez bencinskih motorjev

Pri uvozniku so sprejeli še eno zanimivo odločitev in z motorne palete črtali vse bencinske motorje. V preteklosti so se pri lahkih gospodarskih vozilih kupci odločali v večini primerov samo za dizelske motorje, zato so poenostavili ponudbo in bodo prihodnje leto pri kangooju van na voljo izključno tri dizelske opcije. Marca bo na ceste zapeljala tudi električna različica, ki bo prav tako na voljo le kot tovorna izvedenka. Imela bo baterijo z zmogljivostjo 44 kilovatnimi urami in 75 kilovatnim elektromotorjem. Doseg naj bi znažal 265 kilometrov.

Namesto vzvratnega ogledala, njegov pogleda tako ali tako zastirajo v celoti kovinska vrata, je na voljo digitalno vzvratno ogledalo, ki vedno omogoča varen pogled nazaj. Foto: Gašper Pirman

Kangoo je že od prve predstavitve leta 1997 prinašal novosti: bil je prvi mali dostavnik z drsnimi stranskimi vrati, dvokrilnimi zadnjimi vrati v razmerju 1/3 – 2/3 in premično predelno steno z zložljivim sovoznikovim sedežem, ki sta zagotovila podaljšan tovorni prostor z ravnim podom. Kot potniški velikoprostornik je bil Kangoo prvi z zadnjo klopjo, ki jo je bilo moč zložiti z eno potezo in dobiti raven pod ter prvi z vzdolžnima strešnima nosilcema, ki se ju je enostavno in brez orodja preklopilo v okvir s prečnima nosilcema. Od uvedbe prvega Kangooja leta 1997 je bilo v 70 državah prodanih več kot 4,2 milijona primerkov.

Namesto vzvratnega ogledala digitalni zaslon

Kangoo van si seveda želi biti čimbolj podoben osebnim avtom, a obenem želi poudariti svojo vsestranskost. Volanski obroč je prvič nastavljiv po višini, sedež se pomakne naprej (vzdolžno za 40 mm in po višini za 30 mm več kot v predhodniku) in pri sedežih so obdani z dvojno peno za večje udobje ter daljšo življensko dobo.

Všeč nam je bil tud serijsko nameščeno držalo za mobilni telefon na armaturni plošči ob merilnikih. Slednjega je možno namestiti na desno ali levo pred voznika (za prilagoditev desničarjem ali levičarjem). Kangoo je tako postal vsestranski igralec na pomembnem trgu, predvsem pa stavi na svojo raznolikost in prilagodljivost vsem okusom. Podjetja in samostojni podjetniki bodo morali sicer za naročilo še počakati, saj bo k nam zapeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Express van kot manj zahtevna izbira podjetnikov

Na naše vprašanje zakaj bi se kdo odločil za kangooja van in ne expressa van ali obratno so nam pri uvozniku pojasnili, da je express van namenjen manj zahtevnim kupcem. Seznam dodatne opreme ni tako dolg, prav tako ni na voljo tako število uporabnih opcij, tudi opcije brez srednjega stebrička ni. Posledično je namenjen tistim, ki potrebujejo osnovno delovno sredstvo za nižjo ceno. Ker se kangoo van pri nas še ne prodaja cene še niso znane, so pa znane cene za express van - od 16 tisoč evrov dalje z upoštevanim DDV.

V notranjosti so na voljo trije multimedijski sistemi. Osnovni nima zaslona, a podporo bluetooth, druga dva imata diagonalo 8 palcev in nudita nadgrajeno funkcijo povezljivosti. Foto: Gašper Pirman

S stebričkom B ima kangoo van eno večjih bočnih odprtin, ki meri 716 milimetrov. Foto: Gašper Pirman

Trafic je že drugič prenovljen. Oblikovno je postal bolj podoben drugim Renaultovim modelom, v notranjosti je pridobil nove tehnologije in različica spaceclass bo na voljo le kot 3+3 potovalni kombi. Foto: Gašper Pirman