Zanimive napovedi: spektakel že na prvi, v Sloveniji sledijo še štiri

Gorskohitrostne dirke so avtomobilski šprinti, kjer odločajo malenkosti pri tehnični pripravi, vozniški zbranosti in igri stotink. Pod okriljem zveze AŠ2005 bomo letos v Sloveniji videli pet takih dirk in uvodno dejanje napoveduje še mnoge zanimive spektakle.

Tolminčani so pri Voljčah pripravili drugo gorskohitrostno dirko. Foto: Aljaž Jež Gorskohitrostno državno prvenstvo se je prejšnji konec tedna začelo v Tolminu. Državni prvak Milan Bubnič (lancia delta) je sezono in naskok na rekordni deseti naslov državnega prvaka začel z izjemno tesno zmago na progi, ki mu v celotni sezoni najbrž še najmanj ustreza. Dvoboj Bubniča in Janka Čebrona, ki za nadaljevanje sezone napoveduje nov 600-"konjski" mitsubishi lancer EVO9, obeta veliko za prihodnje dirke. Enako tudi napovedi Mateja Grudnika, da bo predvidoma na julijski dirki na Gorjance prvič predstavil svoj štirikolesno gnani dirkalnik na osnovi renaut clia.

Milan Bubnič letos lovi deseti naslov državnega prvaka. Foto: Aljaž Jež Oba bosta Bubniču trd oreh na posameznih dirkah, v konstantnem boju za naslov državnega prvaka se zdi prvak vendarle v prednosti. 56-letni Pivčan je izkušen in ima za seboj dobro utečeno ekipo sodelavcev, ki znajo ves čas dobro izpopolnjevati lancio delto.

Bubnič je dirkalnik prek zime temeljito obnovil. Povsem novo je sprednje podvozje, ki ga je moral prilagoditi zaradi sprememb pri pnevmatikah. Opažal je namreč vse slabšo vodljivost in segrevanje celotne površine novejših pnevmatik, zato so morali na novo zasnovati celoten sprednji del avtomobila. Izdelali so tudi nov motor. Bubnič pravi, da moči motorja uradno ni izmeril. Glede na brutalne štarte z mesta pa bi morala taka lancia imeti vsaj okrog 600 "konjev".

Video: Intervju z Milanom Bubničem

Matic Kogej (mitsubishi lancer EVO9) za zdaj še ne napoveduje nadaljevanja sezone. Foto: Aljaž Jež

Uvodna dirka v Tolminu je razkrila še mnoga vprašanja pred nadaljevanjem sezone. Za zdaj še ni povsem jasno, kako bodo v prihodnje videti razporeditve voznikov v nove tekmovalne razrede. Ker jih v nekaterih ni bilo dovolj, so morali na primer v Tolminu združevati dva razreda.

Brez svojega razreda je za zdaj ostal Matevž Čuden (renault clio), lanski državni prvak Divizije 2. Čuden je v Tolminu vozil v okviru Razreda 3, kjer pa se mora boriti proti štirikolesno gnanim dirkalnikom. V tem razredu sta bila pričakovano hitrejša Čebron in Matic Kogej (mitsubishi lancer EVO9). Če bi se na naslednjih dirkah v nekatere razrede prijavilo več vozil, bi bil lahko tudi razpored tekmovalcev drugačen.

Trije najhitrejši mladinci – z leve Mark Žgavec, Anže Dovjak in Nejc Trček. Foto: Aljaž Jež

V razredih 5a in 5b so na prvi dirki prevladovali mladi dirkači, ki so bili tudi v vrhu razvrstitve do 23 let. Anže Dovjak (peugeot 208 rally4) je ugnal Marka Žgavca (citroen C2-R2), a ker bo Žgavec v nadaljevanju sezone vozil zmogljivejši citroen DS3, lahko pričakujemo še več zanimivih obračunov. Vsaj na posameznih dirkah lahko v razredu 5a pričakujemo še več podobnih dirkalnikov.

V razredu 5b je tretji najhitrejši mladinec skupno Nejc Trček (MG ZR 105) napovedal naskok na vrh državnega prvenstva. Prehitel je aktualnega prvaka Klemna Trčka, tretji je bil Jan Pivk (oba MG ZR 105). V prvi peterici je bilo kar pet dirkalnikov znamke MG. Četrti je bil Bojan Makarovič (zastava yugo), peti nato Žan Cankar (MG ZR 105).

Množičnost na gorskih dirkah je tudi v domeni pokala Twingo. Foto: Aljaž Jež

Video: Predsednik AŠ2005 Rado Raspet o številu gorskih dirk v DP

Bubnič: Sistem točkovanja ne dopušča odstopov

Državno prvenstvo v gorskih dirkah letos predvideva kar sedem dirk. Sezona se junija nadaljuje z dirko v hrvaškem Skradinu pri Splitu, julija nas nato čakajo Gorjanci. Pot do končnih uspehov vodi predvsem prek konstantne vožnje, saj za končni seštevek državnega prvenstva veljajo vse prireditve.

"Sistem točkovanja je tak, da ne dopušča odstopov. Če zaostaneš, nato tudi z veliko zmagami težko naskočiš prvo mesto. Toda tak je sistem in moramo ga sprejeti. Na posameznih dirkah je treba biti pazljiv, kar sicer za šport morda ni dobro. Pred leti se je en najslabši rezultat odbijal, kar se mi je zdelo kar pošteno. Tak rezultat je lahko odstop, morda kdo tudi ne more na vse dirke in podobno. Upam, da se tak sistem še kdaj vrne," pravi prvak Bubnič.