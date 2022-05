Niti pol sekunde razlike, “poraženec” napovedal veliko novost

Milan Bubnič (levo) in Janko Čebron. Foto: Gregor Pavšič Tehnično zahtevna, predvsem pa dokaj ozka in strma cesta tudi letos ni bila najbolj po godu Milana Bubniča (lancia delta). Pivčan je prek zime povsem prenovil sprednji del podvozja na dirkalniku, naredili so tudi nov motor. Priložnosti za resnejši preizkus ni bilo in tako je Bubnič prave vtise z lancio iskal šele na pravi dirki. Že rezultati s treningov so napovedali majhne razlike, saj so tri treninge dobili trije različni vozniki. Najprej Grega Kravos (ford sierra RS cosworth), za njim pa še Janko Čebron (mitsubishi lancer) in Milan Bubnič (lancia delta).

V nedeljo popoldne je med prvo od obeh tekmovalnih voženj začelo deževati, zaradi česar je del voznikov svoj nastop ponovil. Povedel je Čebron s prednostjo 0,1 sekunde pred Bubničem, tudi tretji Matic Kogej (mitsubishi lancer EVO9) pa je zaostajal komaj 0,4 sekunde. V drugi vožnji sta Čebron in Bubnič napadla na vso moč, aktualni državni prvak pa si je s pol sekunde boljšim dosežkom priboril prvo zmago letošnje sezone.

Video - vrhunci dirke v Tolminu

Čebronov naslednji mitsubishi bo imel okrog 600 "konjev". Foto: Gregor Pavšič

Lanski zmagovalec Matic Kogej letos tretji. Foto: Gregor Pavšič

“Spet je bilo zanimivo, čeprav vreme ni bilo tako skrajno kot lani. Pohvale tekmecem, ki so bili zelo hitri in za zmago se je bilo treba zelo potruditi. Tokrat je bila sreča oziroma hitrost na moji strani,” je po zmagi povedal Bubnič.

Čebron je bil kljub majhnemu zaostanku 436 tisočink sekunde v cilju zadovoljen. Zmagal je v Razredu 3 za državno prvenstvo, kjer je Kogeja ugnal za 2,8 sekunde.

“Seveda, rezultat je odličen. Nisem pričakoval, da bom s svojim avtomobilom lahko tako blizu Bubniču. Tudi sam pa pripravljam novega mitsubishija, ki bo imel okrog 600 KM. Morda bo nared že za naslednjo dirko,” napoveduje Čebron.

Nejc Trček je premagal očeta in prvaka Klemna Trčka. Foto: osebni arhiv

V skupni razvrstitvi državnega prvenstva so bili v prvi deseterici uvrščeni še Matevž Čuden (renault clio), Anže Dovjak (peugeot 208 rally4), Kravos, Mark Žgavec (citroen C2-R2), Denis Žbogar (renault clio R3T), Aljoša Makarovič (peugeot 208 R2) in Boštjan Baša (renault clio RS).

Dovjak je zmagal v Razredu 5a in v mladinskem razredu do 23 let, v obeh razvrstitvah mu je bil najbližji Žgavec.

V razredu 5b je slavil Nejc Trček, ki je ugnal svojega očeta in aktualnega prvaka Klemna Trčka. Tretji je bil Jan Pivk (vsi MG ZR 105).

V pokalu Twingo je lansko zmago iz Tolmina ubranil Miha Fabijan. Za 2,4 sekunde je ugnal najresnejšega tekmeca Davida Stuška, tretjeuvrščeni Gašper Kos pa je za Fabijanom zaostal 8,3 sekunde.