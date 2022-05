Se spomnite “bolhce”? Ta je ena najbolj posebnih v Sloveniji. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filip Tornič Milharčič in Fiat 126 proto

Buggy v avtomobilski preobleki? Malo večji gokart s streho? Sprednje luči še spominjajo na legendarno "bolhco", posebej izdelana poliestrska zunanjost, veliki spojler in vgrajen Suzukijev motor pa v celoto sestavljajo enega najbolj posebnih dirkalnih avtomobilov v Sloveniji. Na slovenskih gorskih hitrostnih dirkah ga vozi Filip Tornič Milharčič iz Postojne.

Foto: Gregor Pavšič Naj vas videz in resda skromen napis na sprednjem delu ne zavedeta. Tam res piše fiat 126. Ta legendarni model je v naših krajih bolj znan po vzdevku "bolhca", in tudi nekaj delov karoserije na ta avtomobil dejansko spominja. Toda preostalo je vredno dodatne uradne oznake "proto". To je eden najbolj posebnih dirkalnikov na slovenskih dirkah, ki ga bo tudi danes na gorski hitrostni dirki v Tolminu vozil Filip Tornič Milharčič.

"Leta 2019 smo ga pripeljali iz Italije, kjer so taki avtomobili še posebej priljubljeni za tekmovanja v avtoslalomu. Bil pa je v precej slabem stanju in smo ga zato morali obnoviti. Najprej sem tudi sam obiskoval avtoslalome v tujini, lani pa sem se osredotočil na gorske dirke," pravi Milharčič.

Zadaj se skriva motor Suzukijevega motocikla, voznik sedi na sredini

Svoj avtomobil opisuje kot malo večji gokart s streho. Lahko bi bil tudi buggy v avtomobilski preobleki. Dejansko pa je zanimiv laboratorij za Milharčičevo ekipo, kjer so se naučili marsičesa in tudi večino vidnega izdelali sami. To velja za poliestrsko zunanjost, prav tako za izpušni sistem in aerodinamični paket.

Srce avtomobila se skriva za zaščitno steno, ki loči voznikov del od zadka avtomobila. Tam se nahaja tisoč kubični motor s Suzukijevega motocikla GSX-R 1000. Z omenjenim izpušnim sistemom in prilagojeno elektroniko zmore 195 "konjev" in 170 njutonmetrov navora. Te zmogljivosti dobijo dodatno dimenzijo ob podatku o masi avtomobila, ki znaša le 640 kilogramov.

Mala raketa z agresivnim zadkom

Moč se na zadnji kolesi prenaša prek šeststopenjskega menjalnika, zapore diferenciala in verižnega zgloba. Uredili so tudi vzvratno prestavo, ki je motocikel nima. Zdaj je to res prava mala raketa z vidno agresivnim zadkom.

"Sedeti na sredini je vsekakor dobro. Zelo natančen sem lahko tako v leve kot v desne ovinke, kar pride še posebej prav v šikanah. Avtomobil pa je zadaj precej igriv, nežen na 'gasu', a ga rado odnese," razlaga Postojnčan.

Odličen v ovinkih, manj na dolgih ravnicah

Ker ima ta prototipna "bolhca" končno hitrost le 155 kilometrov na uro, ji najbolj ustrezajo počasnejše in zavite ceste. Lani je najbolj uživala v Lučinah, včeraj v Tolminu je morala na mokrem asfaltu prav tako pošteno paziti. Kljub temu pa je izstopala v konkurenci, saj je eden najglasnejših in tudi najbolj opaznih avtomobilov.

"Za ta avtomobil smo se odločili predvsem zaradi nizkih vzdrževalnih stroškov. Skupaj z motorjem smo na primer dobili tudi že sekvenčni menjalnik. Prav tako niso bile potrebne kakšne predelave in tudi vzdrževanje praktično serijskega motorja je zelo enostavno. Predvsem pa se skupaj s prijatelji z njim veliko naučimo. Ko smo ga pred tremi leti kupili, nismo znali ničesar. Zdaj pa smo zanj izdelali večino elementov in ves čas nas zaposluje. Tako med dirkami kot tudi doma ni nikoli dolgčas in nikoli ne zmanjka idej, kako ga še izboljšati," dodaja Milharčič.

