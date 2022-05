Rekordna deseta krona za Bubniča in lancio? Začenja se v Tolminu.

Jutri in v nedeljo bo v Tolminu potekala prva letošnja gorskohitrostna dirka za državno prvenstvo. Jutri bosta na sporedu dva treninga, tretji nato še v nedeljo dopoldne. Popoldne nato sledita dve tekmovalni vožnji, dolgi 4,3 kilometra, s štartom v Volčah. Steza je predvsem v prvem delu zelo strma in vse do cilja dokaj ozka, tako da to ni klasična proga za gorskohitrostne dirke. Organizatorji so skupno prejeli 62 prijav, prvi favorit za zmago in naslov državnega prvaka je spet Milan Bubnič (lancia delta).

Tekmovalna proga v Tolminu je dokaj strma in ozka, dolga pa je 4,3 kilometra. Foto: Gregor Pavšič Lani je prav razplet uvodne dirke v Tolminu napovedal zanimivo sezono gorskohitrostnega dirkanja. Tehnične težave so v ozadje potisnile favorita Milana Bubniča (lancia delta), in ko je moral ta pozneje na Gorjancih zaradi tehnične okvare še odstopiti, so priložnost dobili tudi tekmeci. Glede na prijave na uvodno dirko bo tudi letos Bubnič jasen favorit za novo gorsko krono. V ta namen je čez zimo prenovil svoj dirkalnik, a na gorskih dirkah zmage nikoli niso samoumevne.

Bubnič po deseti naslov državnega prvaka

"Pozdravljam odločitev organizatorja, da dirko pripravi v dveh dneh. Tako se bomo lažje ogreli in pripravili. Od lanske zadnje dirke nihče med nami ni vozil, zato bo treba najprej zbrusiti nekaj dirkaške rje. Vsekakor si na tej dirki želim popraviti vtis iz lanskega leta, ko sem ostal dolžnik," pravi Bubnič. Letos se mu nasmiha deseti naslov državnega prvaka, od tega kar osmi zaporedni.

Lanski zmagovalec tolminske dirke Matic Kogej (mitsubishi lancer) se na dirko ni prijavil in tudi za zdaj ne načrtuje udeležbe na naslednjih dirkah. Doma ostaja tudi Gregor Vouk (subaru impreza), in ker bo tudi štirikolesno gnani renault clio za Mateja Grudnika pripravljen kvečjemu za julijsko dirko na Gorjance, je na papirju Bubničev tekmec v skupni razvrstitvi predvsem Janko Čebron (mitsubishin lancer). Čebron je bil že lani v Tolminu blizu zmage, a tudi njega je upočasnila tehnična okvara.

Atraktiven dirkalnik Filipa Tornič Milharčiča - to je njegov fiat 126 proto. Foto: osebni arhiv

Popestritev gorskih dirk bo Teo Čekada s škodo octavio. Foto: osebni arhiv

Letos bodo v Sloveniji na gorskohitrostnih dirkah uvedli novo razporeditev po tekmovalnih razredih. To je razdelitev na podlagi tako imenovanega "performance" dejavnika, ki upošteva najrazličnejše tehnične značilnosti avtomobilov. Razvrstitev na pet osnovnih razredov smo že lani videli v evropskem gorskohitrostnem prvenstvu, letos pa bodo ti razredi tudi v Sloveniji zamenjali do zdaj znane divizije.

Janku Čebronu (mitsubishi lancer) se je že lani v Tolminu obetala visoka uvrstitev. Foto: WRC Croatia Bubnič je v razredu 2 edini voznik, enako v razredu 1 Filip Tornič Milharič (fiat 126 proto). Oba dirkača zato ne bosta vozila za točke DP v svoji skupini, saj je pogoj za to vsaj pet prijavljenih voznikov. V tretji razred je na prvo dirko sicer prijavljenih pet voznikov, a eden od teh prihaja iz Avstrije. Nabor dirkalnikov je zelo širok, in sicer vse od Patrika Ruzzierija (fiat punto kit car) do Janka Čebrona (mitsubishi lancer) in Grege Kravosa s starodobno ford sierro RS cosworth. Tudi v razred 4 so prijavljeni le trije vozniki. To so Matevž Čuden (renault clio), lanski državni prvak nekdanje divizije 2, Mark Ivanov (subaru impreza) in Teo Čekada (škoda octavia). Vodstvo dirke bo predvidoma še danes sprejelo odločitev, na kakšen način bodo združevali tekmovalne razrede.

Lanski mladinski prvak Mark Žgavec letos iz citroena C2 R2 v zmogljivejši citroen DS3 R3T Foto: WRC Croatia

Anže Dovjak je že lani pokazal velik talent, v Tolminu bo na štartu s peugeotom 208 rally4. Foto: WRC Croatia

Dovolj dirkalnikov pa ima razred 5a. To so predvsem dirkalniki s pogonom na sprednji par koles, med katerimi je nekaj dirkalnikov za reli (208 rally4, citroen DS3 R3T, peugeot 208 R2 …), pa tudi starejši dvokolesno gnani dirkalniki. Temu razredu so pridružili tudi pokalne renault twinge, ki pa bodo seveda vozili predvsem znotraj svojega pokala. V razredu 5a bodo visoko merili Aleš Prek (honda civic), ki nastopa sicer še ni dokončno potrdil, pa Anže Dovjak (peugeot 208 rally4) in aktualni mladinski prvak Mark Žgavec (citroen DS3 R3T).

Na prvo dirko je prijavljenih 18 pokalnih twingov, med katerimi je absolutni favorit Miha Fabijan. Lanski zmagovalec in pokalni prvak lahko stavi na izkušnje, saj bodo od lani desetih najhitrejših s te dirke na štartu le trije.

Fabijan je bil lani z naskokom najhitrejši med pokalnimi twingi. Foto: Uroš Modlic

"Po lanski presenetljivi zmagi se veselim ponovnega nastopa na dirki v Tolminu. Proga je v spodnjem delu precej strma, vsaka napaka pa se močno pozna na štoparici. Pričakujem bolj tesne boje kot lani, upam pa na podobne vremenske razmere in dirkanje v dežju. Z ekipo BA Motorsport bom nastopil na vseh GHD pokala Twingo v Sloveniji," pravi Fabijan.

Dirkalniki dozdajšnje divizije 1 bodo spadali v razred 5b, v tem je za dirko v Tolminu prijavljenih 12 tekmovalcev. Naslov državnega prvaka brani Klemen Trček (MG ZR 105), lani hitri Domen Svet (zmagovalec v Tolminu) letos ne načrtuje dirkaških aktivnosti, prav tako bomo na prvi dirki pogrešali lani večji del sezone odličnega Aljošo Makaroviča (MG ZR 105).

Klemen Trček je aktualni državni prvak divizije I. Foto: Gregor Pavšič