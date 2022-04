Renault clio, brutalnejšega v Sloveniji ni: dobil bo veliko novost

Matej Grudnik je svojo kariero začel leta 2004 v takratnem pokalu Seicento, sicer pa je diplomirani inženir strojništva. Foto: WRC Croatia Grudnik je dirkalnik na osnovi renault clia predstavil leta 2019 in z njim prvič nastopil na gorski dirki na Gorjance. Tam je tudi slavil svojo prvo zmago.

Svoj clio razreda E1 je sicer razkril že jeseni leta 2018 in sicer v Revozu, kjer je Grudnik tudi zaposlen. Razvijali so ga približno dve leti. Čeprav izhaja iz clia četrte geneacije, nima veliko skupnega s serijskim avtomobilom. Podvozje je prototipne izdelave, pri čemer ima na zadnji osi namesto toge preme, princip vpetja McPherson. Zavore so karbon-keramične, dvollitrski turbo motor pa je vzet iz m egana RS in razvije 500 “konjskih” moči.

Slavje po lanski zmagi na Gorjancih. Foto: WRC Croatia

Lani Grudnik ni odpeljal vseh dirk državnega prvenstva, vrhunec pa je bila zanj spet zmaga v skupni razvrstitvi državnega prvenstva na Gorjancih. Tam se bo predvidoma z novim dirkalnikom predstavil tudi letos. Dirka na Gorjance bo potekala 9. in 10. julija, državno prvenstvo pa se začne 8. maja v Tolminu.

“Projekt je kar zajeten, zato nam avtomobila ne bo uspelo pripraviti do prve dirke. Želimo pa ga končati vsaj do Gorjancev,” pravi sicer rojeni Velenjčan, ki pa je zadnja leta že živel v Ljubljani.

Tudi aktualni državni gorskohitrostni prvak Milan Bubnič se je pozimi lotil temeljite obnove svoje lancie delte.

Uporabili so obstoječ menjalnik za dirkalnik relikrosa

Dodatni štirikolesni pogon bo velika tehnična nadgradnja Grudnikovega avtomobila. Kot pravi sam, so se pri razvoju povezali s francoskim proizvajalcem menjalnikov in prilagodili njihov menjalnik za dirkalnik relikrosa. Tega bodo implementirali v svoj avtomobil, enako tudi obvolanske prestavne ročice z elektro aktuatorjem. Koliko moči bo imel tudi rahlo prilagojeni motor, Grudnik v tej fazi razvoja še ne more povedati. Renault ima na osnovi megana sicer štirikolesno gnanega megana za relikros, a je to povsem drug avtomobil. Tega je izdelal Prodrive, v njem pa tudi ni Renaultovega motorja in zato je tudi postavljen vzdolžno.