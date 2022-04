Prvi vtisi? Obeta se še več spektaklov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji konec tedna, dve avtomobilski dirki in pogled naprej, kaj nam avtošport na slovenskih cestah letos lahko ponudi.

Slovenski avtomobilski šport je v času samostojne Slovenije zadnji konec tedna vstopil v svojo 31. sezono. Zveza za avtošport AŠ2005 je letos razpisala 13 avtomobilskih dirk v Sloveniji. Predvsem število relijev in gorskih dirk se bliža zgornji meji še sprejemljivega, kar kaže na zanimanje organizatorjev in tudi z vidika tekmovalcev je baza dokaj trdna. Na zadnjem reliju je nastopilo 60 posadk v slovenskem državnem prvenstvu. Lani je tretjina dobitnikov točk v državnem prvenstvu prihajala iz mladinske kategorije in tudi na zadnjem reliju je bilo v ospredju nekaj mladih fantov.

Na drugi strani ima avtomobilski šport v Sloveniji še veliko manevrskega prostora za dolgoročni napredek. Slovenija ostaja edina država v Evropski uniji brez dirkališča, prav tako karting kot baza avtošporta še ni del zveze AŠ2005. Kot je že večkrat napovedal njen predsednik Rado Raspet, letos tudi član odbora WMSC pri FII, bo prenos kartinga ena od prioritetnih nalog zveze v bližnji prihodnosti.

Marko Grossi in Tara Berlot letos prvič nastopata v štirikolesno gnanem dirkalniku. Foto: Foto Modlic

Kljub kaotičnemu začetku državnega prvenstva v reliju, ko je zaradi vremenskih razmer odpadla tretjina prvega relija, se obeta zanimiva sezona. Še najmanj po pričakovanju v skupni razvrstitvi, kjer imata Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) odprto pot do šestega zaporednega naslova državnega prvaka. Še največji tekmec bo Turk kar sam sebi, saj ga bo na cesti težko kdo ogrozil. Marko Grossi je letos presedlal na primerljiv štirikolesno gnan dirkalnik, a mu še manjka izkušenj, kilometrine in, kot priznava sam, za zdaj tudi finančnih sredstev za celotno sezono.

Trenutno je edini Slovenec, ki bi bil lahko kos Turku, Boštjan Avbelj, ki pa ima z moštvom Munaretto tudi letos svoj program osredotočen na italijanske relije.

Boštjan Avbelj bi bil lahko trenutno edini domači tekmec Roku Turku. Foto: International Rally Cup

Odlična predstava tudi za Nika Prunka in Eneja Bobiča Foto: Foto Modlic

V ospredju bo divizija II, v kateri vozijo avtomobili s pogonom na en par koles. Uvodni reli je pokazal na množičnost in izenačenost tega razreda. Po petih hitrostnih preizkušnjah je prvo peterico ločilo le 25 sekund. Zmage na preizkušnjah si je razdelilo pet voznikov, v tem razredu poleg izkušenih imen vozijo tudi mladoletniki. To je Mark Škulj (ford fiesta rally4), zelo pozitiven vtis je z novim sovoznikom Enejem Bobičem na uvodnem reliju pustil Nik Prunk (peugeot 208 rally4). Zanimivo, oba sta nekdanja kartista.

V cilju je bila prva trojica Grega Premrl (peugeot 208 rally4), Martin Štucin (renault clio R3) in Škulj uvrščena v slabih 17 sekundah, kar je odlična napoved za nadaljevanje sezone. Tudi doseženi časi vodilnih so bili zelo konkurenčni in na primerljivi preizkušnji pred dosežki lanskega prvaka Grossija.

V najmanjšem razredu v reliju bo letos prvi favorit Martin Čendak (opel adam cup). Foto: Gregor Pavšič

Prvi dirki pokala Twingo na Hungaroringu v znamenju Ivanuše, Štefančiča, Fabijana in Grma Foto: Lema Racing

Rok Grm, Matej Ivanuša in Miha Fabijan na stopničkah Foto: Lema Racing

Tudi letos bo celotno krožnohitrostno prvenstvo izpeljano v tujini. Zadnji konec tedna so prve točke podelili na madžarski stezi Hungaroring. V ospredju sta bili seveda obe dirki pokala Twingo, kjer je v mednarodni konkurenci vozilo več kot 30 avtomobilov. Obe dirki je uspelo dobiti Mateju Ivanuši, ki je bil že lani med najhitrejšimi vozniki v pokalu. Dobro je sezono začel tudi 18-letni Nik Štefančič, ki brani naslov državnega prvaka. Na prvi dirki je imel smolo ob prehitevanju za krog počasnejšega voznika, na drugi dirki je iztržil drugo mesto.

Dober vtis sta na Hungaroringu pustila tudi Rok Grm in Miha Fabijan, ki je bil lani prvak tega pokala na gorskih dirkah in bo letos očitno bolj konkurenčen tudi na dirkališčih. Ivanuša, Štefančič, Grm in Fabijan so za zdaj najočitnejši kandidati za vrh državnega prvenstva, a kar nekaj voznikov (Luka Glazer, David Stušek …) bo v nadaljevanju sezone še čakalo na svojo priložnost.

Maja nadaljevanje sezone z gorsko dirko v Tolminu

Na krožnohitrostnih dirkah se nadejamo še večje množičnosti v ostalih razredih, saj je le malo aktivnih voznikov. Med temi smo že prejšnji teden predstavljali Roberta Pravdiča z audijem RS3 TCR.

Naslednja avtomobilska dirka v Sloveniji bo 8. maja v Tolminu. To bo prva gorskohitrostna dirka, na kateri bo s prenovljeno lancio delto naslov skupnega prvaka branil Milan Bubnič.