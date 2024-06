Zanimiv sodni spor: trgovec prehitel Volkswagen in uvozil "kitajski" SUV #foto

Volkswagen je v Nemčiji sredi sodnega spora z avtomobilskim trgovcem, ki je iz Kitajske uvozil njihove modele ID.6. Ti so bili namenjeni le za kitajski in ne evropski trg.

Volkswagen je aprila leta 2021 na Kitajskem predstavil model ID.6. To je električni športni terenec, ki so ga izdelali zgolj za kitajski avtomobilski trg. Že v začetku leta 2022 so ti avtomobili zamikali tudi nemškega trgovca z avtomobili Gregoryja Brudnyja. Ta je na svojih platformah ponudil 22 vozil ID.6.

Volkswagen je nato sprožil sodni spor in zahteval prepoved prodaje teh vozil. Šli so tako daleč, da so zahtevali celo fizično uničenje vseh 22 vozil. To sicer ni mogoče, ker sodni postopki še niso končani, prodajo vozil pa jim je medtem že uspelo ustaviti.

Brudny trdi, da so vozila njegova last in da jih je uvozil povsem zakonito, pri Volkswagnu pa so se pritožili, da gre za poseganje v njihovo blagovno znamko. Ker prodaje v Evropi ne načrtujejo, tudi drugi teh vozil na tem trgu ne smejo prodajati.