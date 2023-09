Zanimiv odziv: “Kitajske ladje že plujejo proti Evropi, mi pa bi …”

Roberto Vavassori je izvršni direktor podjetja Brembo, enega najbolj znanih dobaviteljev visokozmogljivih zavornih sistemov, ob tem pa tudi predsednik združenja italijanske avtomobilske industrije. V pogovoru za Bloomberg se je odzval na napoved predsednice Evropske komisije, da bo Bruselj naredil uradno preiskavo morebitne nelojalne konkurence novih kitajskih avtomobilov na evropskem trgu.

Roberto Vavassori, izvršni direktor Bremba. Foto: Brembo

“Napovedana preiskava je dobrodošla, vseeno pa bo do nje prišlo vsaj leto in pol prepozno. Že prej bi morali preveriti določene stvari veliko bolj potiho. Ob uradni napovedi preiskave bi morali imeti v rokah že neke številke, ki bi jo upravičile. Zdaj, ko so ladje s kitajskimi avtomobili že skoraj zaplule proti Hamburgu in ostalim pristaniščem, je že pozno,” je v pogovoru povedal Vavassori.

Italijan je svoja stališča postavil na nekaj ključnih točkah: izenačiti bi morali uvozne dajatve, saj te trenutno za kitajski avtomobil v Evropi znašajo deset odstotkov, evropski avtomobil pa na Kitajskem, odvisno od njegovih karateristik, od 15 do 25 odstotkov. Vavassorija motijo tudi uvozni davki v Evropi za ključne surovine pri izdelavi električnih vozil, saj to onemogoča boljšo konkurenčnost evropskih podjetij. Po njegovem mnenju se je Evropska unija zavezala električni prihodnosti in pri tem ni dobro premislila, ali je evropska avtomobilska industrija na tem področju sploh dovolj konkurenčna.

Nemci veliko bolj odvisni od Kitajske kot Francija

Največji nemški avtomobilski proizvajalci so do preiskave morebitne kitajske nelojalne konkurence zadržani, saj zanje Kitajska predstavlja enega ključnih trgov. Na drugi strani je bilo največ pozitivnih odmevov iz Francije, kjer pa avtomobilske znamke na Kitajskem niso uspešne.

BMW na primer pridobi več kot 30 odstotkov svojega dobička iz poslov na Kitajskem, Porsche 30, Volkswagen okrog 26 in Mercedes okrog 23 odstotkov. Stellantis, kjer sta v ospredju francoski znamki Citoren in Peugeot, za primerjavo komaj okrog tri odstotke, še veliko manj pa Renault.