Zamislili so si “sopotnika” v svet električnih avtomobilov

AMZS in podjetje Avant car sta poglobila sodelovanje na področju električne mobilnosti in ustanovila podjetje eFrend, s katerim bosta okrepila trajnostno delovanje ter v Sloveniji podpirala hitrejšo transformacijo v okolju bolj prijazne oblike mobilnosti.

Ponudba električnih avtomobilov in tudi električne oskrbe zanje je pri nas vse bolj pestra in bogata, a številni vozniki se ob razmišljanju o prehodu na električno mobilnost srečujejo z dilemo, ali je ta zanje sploh mogoča in ustrezna, katero rešitev izbrati in kaj od tega, kar ponuja trg, je kakovostno ter cenovno upravičeno. Še vedno se veliko voznikov sprašuje, ali je električen avtomobil zanje sploh primeren?

Ne nakup, ampak članstvo s souporabo

Novo skupno podjetje nudi najoptimalnejši prehod na električno mobilnost in sicer prek naročniških paketov. Ti združujejo AMZS članstvo, s čimer imajo vozniki zagotovljeno tudi hitro in učinkovito pomoč na cesti ter servisno službo, souporabo električnih vozil sistema Avant2Go, ki so na voljo že na več kot 130 lokacijah po Sloveniji, ter še vsebine in druge storitve s področja elektromobilnosti.

“Na ta način lahko vozniki spoznavajo in varno uporabljajo električna vozila in polnilno infrastrukturo – brez velikih stroškov in investicij ter ne da bi morali ob tem prodati oziroma zamenjati svoj obstoječi avto s klasičnim pogonom,” razlagajo pri AMZS.

AMZS in Avant car sta do zdaj sodelovala predvsem pri izobraževanjih o električnih vozilih in infrastrukturi, nujni za nov način mobilnosti, ter pri servisiranju električnih vozil. Voznikom v Sloveniji lahko na ta način in v sodelovanju z drugimi izdelovalci in ponudniki visoko kakovostnih izdelkov ter storitev zagotovita celovito rešitev za hitrejši prehod na električno mobilnost ter nadaljnjo podporo uporabnikom električne mobilnosti.

»Z električno mobilnostjo smo se začeli ukvarjati pred desetimi leti. Verjamemo, da lahko na osnovi prehojene poti ter z znanjem in izkušnjami po milijonih prevoženih električnih kilometrih nudimo nekakšno 'duhovno zavetje' prebivalstvu in organizacijam pri prehodu v trajnostne oblike mobilnosti. Pomembno poslanstvo eFrenda je poleg omenjene podpore tudi spodbuda k hitrejši in kakovostnejši tranziciji slovenske družbe, kar ji bo po drugi strani dajalo večjo konkurenčnost v globalnem okolju,” pravi Matej Čer, prokurist družbe Avant Car.