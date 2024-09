Z gorskohitrostno dirko v Buzetu se je končalo letošnje evropsko prvenstvo. V kategoriji II je med formulami in športnimi prototipi prvak postal Geoffrey Schatz, kar je prvi evropski naslov za Francijo po letu 2008 in takratnem slavju žal že pokojnega Lionela Regala. V kategoriji I, kamor sodijo avtomobili, je evropski prvak postal Hrvat Matija Jurišić (peugeot 308 TCR).

Trije najhitrejši vozniki razreda 3 na evropskem gorskohitrostnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Točkovanje za evropsko prvenstvo je zanimivo, saj v skupno razvrstitev avtomobilisti prinašajo točke, osvojene v posameznem razredu. Jurišić je letos vozil v razredu 4, kjer je zmagal na vseh dirkah. Slovenski adut Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je sodil v razred 3, kjer je bilo konkurence že precej več.

Čeprav je bil Dovjak na vseh dirkah hitrejši od Jurišića, v skupni razvrstitvi kategorije I ni imel možnosti. Je pa osvojil naslov podprvaka v razredu 3. Glede na tehnično premoč Italijana O Playa (mitsubishi lancer), je bil to za mladega Slovenca optimalen rezultat. V skupnem seštevku je v Buzetu z drugim mestom potrdil prednost pred izkušenim Srbom Milovanom Vesnićem (audi RS3).

Dovjak je letos nastopil na vseh dirkah v EP, česar v začetku sezone ni načrtoval. Po uvodni dirki v Rechbergu se je odpravil tudi v Španijo in na Portugalsko, zaradi česar se je moral odpovedati uvodni dirki za slovensko državno prvenstvo. Takrat je dal prednost Evropi in se nato podal še na preostale dirke, ki jih je bilo letos skupno deset.

Evropski gorskohitrostni prvak je med Slovenci do zdaj edini postal Aleš Prek, in sicer v sezoni 2011.

Video: ocena Anžeta Dovjaka po koncu evropske sezone

Letos prva zmaga v Sloveniji in tudi za evropsko prvenstvo

"Vrhunec je bila prva zmaga za državno prvenstvo v Podnanosu in takoj zatem še zmaga za EP v Italiji. S sezono sem zelo zadovoljen, saj nisem pričakoval končnega drugega mesta. Vse dirke v tujini so bile zame povsem nove. Naslov podprvaka smo bolj načrtovali za prihodnja leta, a nam je to uspelo že letos," je po koncu evropske sezone povedal Dovjak.

Zaradi izpuščene uvodne dirke za državno prvenstvo je izpadel iz enakovrednega boja za naslov prvaka. Pred zadnjo dirko v Čedadu za vodilnim Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) zaostaja 20 točk.