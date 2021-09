Zakaj panika? Prizori z bencinskih črpalk v Angliji.

Na britanskih črpalkah močno primanjkuje goriva, zato so marsikje omejili porabo, na nekaterih pa je goriva preprosto zmanjkalo. Odgovorni mirijo, da je goriva dovolj in da je težava le v razporeditvi.

Naftna družba BP je včeraj objavila, da je na tretjini od svojih 1.200 bencinskih črpalk v Veliki Britaniji ostala brez dveh najpomembnejših goriv. Že tretji dan so bile pred črpalkami dolge kolone vozil. Vozniki so v paniki poskušali napolniti rezervovar z gorivom in so bili nanj pripravljeni čakati tudi več ur.

Opozorilo, da je dovoljeno natočiti le za 30 funtov goriva. Foto: Reuters

Krizo je povzročilo več dejavnikov. Začelo se je z visokimi cenami energentov na mednarodnih trgih, zadnji dejavnik pa je kronično pomanjkanje voznikov tovornjakov cistern. Britanci torej nimajo dovolj voznikov, ki bi gorivo lahko pripeljali do kupcev. Protokol covid-19 omejuje zaposlovanje novih voznikov, vpliv imata tudi Brexit in pomanjkanje tujih voznikov. Vlada je napovedala izdajo pet tisoč začasnih delovnih dovoljenj za tuje voznike tovornjakov.

Odgovorni zato mirijo, da je goriva v državi dovolj. Vlada je celo omejila zakon o preprečevanju konkurence in dovolila medsebojno pomoč naftnih družb in trgovcev za boljšo logistiko ter razporeditev goriva.

Prizori z bencinskih črpalk v Veliki Britaniji:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters