Zakaj je Peugeot 308 SW idealen družinski avtomobil?

Gre za eno najboljših ponudb na trgu, saj je družinski karavan 308 SW na voljo že za 21.790 evrov. Foto: Peugeot

Peugeotevi oblikovalci in inženirji so morali pri snovanju karavanskega Peugeota 308 SW sodelovati z roko v roki, da so na koncu dobili izdelek po meri najzahtevnejših uporabnikov avtomobilov – družin.

Naloga je bila narediti avtomobil, ki je lep zunaj in znotraj, hkrati zmogljiv ter tehnološko napreden, udoben, varen, mora pa biti primeren tudi za večjo aktivno družino.

Prva uspešna kljukica se nanaša na zunanjo in notranjo obliko. Peugeotevi oblikovalci so za model 308 prejeli oblikovalskega oskarja, neodvisno nagrado Red Dot, ki je najprestižnejše odlikovanje s področja produktnega oblikovanja. Vseh 50 članov mednarodne žirije izbora je leta 2022 prepričal s privlačnim videzom, prepoznavnim slogom, kakovostjo izdelave in zaščitnim Peugeotevim voznikovim mestom i-cockpit. Prav tako je leta 2022 postal najboljši svetovni avto po izbiri žensk. Leto kasneje je prejel tudi laskavi naslov slovenski avto leta 2023.

Peugeot 308 SW lahko kupite s financiranjem, ki vključuje fiksno obrestno mero in kasko za en evro. Foto: Peugeot

Nosilec tehnološkega napredka

Druga kljukica – varnost. Francoski šarmer v C-razredu karavanov, ki med kupci velja za izjemno priljubljenega, je za znamko uvedel številne posebnosti. Bil je prvi avto znamke z možnostjo pravih matričnih žarometov, ki nočno vožnjo naredijo izjemno udobno in varno, saj sami prilagajajo svetilno moč različnim stanjem na cesti. V križišču zožijo snop svetlobe, na podeželju jo razpršijo, vse z namenom, da voznik pravočasno prepozna morebitno nevarnost in se ji lahko izogne.

Peugeot 308 SW ponuja celoten nabor naprednih sistemov ADAS za pomoč voznikom. Med drugim radarski tempomat omogoča samodejno menjavanje voznega pasu in prilagajanje ovinkom.

Za potnike je v Peugeotu 308 SW poskrbljeno na najvišji ravni, zato se zanj odločajo tudi kupci premijskih znamk vozil. Eden od vzrokov je slavni vozniški prostor Peugeot i-cockpit, ki prinaša tretjo kljukico. Deluje zelo premijsko, z majhnim volanom je kljub podaljšanemu zadku lahkotno obvladljiv in lahkoten za obračanje tudi v mestnih ulicah.

Pri Peugeotu 308 SW vam ni treba sklepati kompromisov med prostornostjo in udobjem. Foto: Peugeot

Kabina je že na prvi pogled poseben prostor, kar so dosegli z velikim in odlično odzivnim osrednjim zaslonom na dotik, ki ponuja prvovrstno grafiko in bližnjice za enostaven dostop do množice podatkov. Digitalni 3D-merilniki za volanom še dodatno izostrijo za voznika najpomembnejše podatke, ki jih potrebuje za varno in učinkovito vožnjo. Estetsko-športno oblikovani sedeži poskrbijo, da bodo tudi zelo dolge vožnje prijetne. In še oznako AGR imajo, kar pomeni, da so njihovo uporabo uradno potrdili tudi ortopedi.

Predhodno ogreta ali ohlajena kabina

Estetsko dovršenost so oblikovalci nadgradili s premišljenimi podrobnostmi, kot so odlagališča in predali za shranjevanje različno velikih predmetov in drobnarij ali pa možnost polnjenja telefona brez priključitve na kabel.

Peugeot 308 SW je eden najnaprednejših vozil na področju povezljivosti (svoj mobilni telefon lahko recimo enostavno povežete brez kabla), vozniku in potnikom pa je pri izpolnjevanju najrazličnejših zahtev na voljo tudi aplikacija MyPeugeot. Kar na daljavo lahko preverite stanje vozila, na primer, ali je zaklenjeno, ponoči lahko vklopite žaromete, če ste pozabili, kje na parkirišču ste pustili vozilo, v skrajnem primeru lahko aktivirate celo trobljo. Avto je mogoče na daljavo tudi odkleniti ali zakleniti, ali pa ogreti oziroma ohladiti. Vožnja v avtu s primerno notranjo temperaturo je precej manj stresna, še toliko bolj, ko so prisotni (mlajši) družinski člani.

Bogata serijska oprema in najnovejši varnostni sistemi so zagotovo glavne prednosti Peugeota 308 SW pred konkurenco. Foto: Peugeot

Enostaven priklop otroških sedežev

Bistvo izbire karavana je prevoz otrok, domačih živali in veliko prtljage. Pri Peugeotu 308 SW so posebno pozornost posvetili pritrdilnim elementom Isofix, ki sta zadaj enostavno dosegljiva in se odlično prilegata otroškima sedežema. Isofix priključka sta skrita za zadrgo na sedežih. To pomeni manj prahu in umazanije v pritrdiščih, kar marsikateremu staršu dela preglavice pri teh sistemih. Karavan ima medosje sicer skoraj šest centimetrov daljše od kombilimuzine in zato ponuja obilje prostora na zadnjih sedežih. Enako odlično delo so oblikovalci in inženirji opravili pri oblikovanju zadka, zaradi česar pri odhodu na dopust ni treba sklepati kompromisov, kaj bo ostalo doma. Za petimi električno pomičnimi vrati se skriva razkošje prostora. Karavan ponuja kar 608 litrov prostornine, s podiranjem zadnjih sedežev v skoraj ravno dno pa lahko povečamo prostornino na 1634 litrov. Razveseljuje tudi to, da v primeru priključnega hibrida, ki ima vgrajeno baterijo, prtljažnik še vedno ostaja družinsko velik in uporaben – 548 litrov, v dnu pa ima še manjši predal, kamor shranimo kabel za polnjenje.

V prtljažniku štejejo tudi podrobnosti

Prtljažnik Peugeota 308 SW je dovolj velik za prevoz kolesa, velike pasje kletke ali pa pralnega stroja, nalaganje skozi veliko odprtino pa dodano olajša zelo nizek nakladalni rob, kar bodo cenile tudi mamice z otroškimi vozički. Prtljažni prostor je obdelan z mislijo na trajnost, pomemben poudarek je bil na funkcionalnosti, ki zagotovo prekaša večino prtljažnih prostorov v razredu mestnih terenskih vozil. Naslonjala sedežev se zlagajo v razmerju 40-20-40, kar je zelo uporabno, ko prevažamo daljše predmete, kot sta vreča za smuči ali sup. Dovolj je, da potegnemo za vzvod na robu prtljažnika. Praktičnost uporabe izboljšujejo 12-voltna vtičnica, osvetlitev na LED-diode, dve odlagalni mreži in držala za nakupovalne vrečke. Še ena kljukica.

Karavan ponuja velikih 608 litrov prostornine, s podiranjem zadnjih sedežev v skoraj ravno dno pa lahko povečamo prostornino na kar 1634 litrov. Foto: Peugeot

V kombinaciji s Peugeotom 308 SW si lahko omislite še tovarniško vlečno kljuko, kar še poveča uporabno vrednost karavana. Tudi če izberete priključno hibridno izvedenko, lahko za seboj vlečete klasično nezavirane 750-kilogramske ali do 1450 kilogramov težke prikolice z naletno zavoro. Kljuka je že avtomatsko povezana z delovanjem kamere in vzvratnih senzorjev. Če je prtljažnik še vedno premajhen, Peugeot v svoji trgovini ponuja tudi strešne nosilce in strešne kovčke.

Z bogato serijsko opremo že za 21.790 evrov

Peugeotev karavan je med kupci priljubljen tudi zaradi voznih lastnosti. Nanj prisegajo tako očetje in mame, ki radi preizkusijo dinamično plat vozila, kot tisti, ki v prvi vrsti prisegajo na ekonomičnost vozila. Nižja masa, nižje težišče in bolj dinamično nastavljeno podvozje z neposrednejšim volanom so zagotovilo, da bo 308 SW odlično delo opravil med ovinki, zaradi dovolj dolge medosne razdalje pa je vožnja na avtocesti tako mirna, da se otroci potopijo v dolg spanec.

Kljukico dobi tudi zato, ker je motorna paleta tako široka, da zadovolji potrebe velike večine kupcev. Na voljo so bencinski in dizelski motorji, mehki in priključni hibridi. Glede na različico so na voljo različni menjalniki, ročni, samodejni osemstopenjski in šeststopenjski z dvojno sklopko.

Peugeot 308 SW je na voljo z bencinskim in dizelskim motorjem ter kot blagi in priključni hibrid. Foto: Peugeot

Peugeot 308 SW se ponaša z bogato serijsko opremo, zato ob ceni, ki se začne pri 21.790 evrih, ponuja idealen paket za družine, ki razmišljajo o nakupu novega avtomobila. Da bo financiranje nakupa lažje, svetujemo nakup s pomočjo fiksne obrestne mere, kjer prejmete še kasko zavarovanje za samo en evro.

Naročnik oglasnega sporočila je P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.