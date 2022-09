Zagotovo bo eden najbolj posebnih na cestah v Sloveniji

Oznaka C5 je pri Citroënu znana že več kot 20 let, prvič pa je dobila črko X in povsem nov koncept vozila. Kombinacija limuzine, karavana in križanca temu avtomobilu prinaša samosvoj karakter, drugačnost in prepoznavnost na cesti. V ospredju je še naprej predvsem udobje, prav tako pa tudi praktičnost.