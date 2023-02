Zadnjič z motorjem W16: izjemna cena za bugattija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bugatti je, pričakovano, razprodal vseh 500 načrtovanih chironov, zelo zaželene pa so tudi njegove posebne izpeljanke. Takšna je različica profilee, ki bo postala avtomobilski unikat. Izdelali bodo le eno, za nameček bo to zadnji novi bugatti z motorjem W16. Veliko zanimanje na dražbi zato ni bilo presenetljivo, saj chiron profilee predstavlja enega najbolj ekskluzivnih avtomobilov.

Na dražbi v Franciji so avtomobil prodali za 9.792.500 evrov. Kot je zapisal Mate Rimac, izvršni direktor družbe Bugatti Rimac, je to najvišji znesek za novi avtomobil na dražbah do zdaj. Omenjena cena še ne vključuje davkov, ki kupca čakajo doma. Končna cena za chirona profille bo tako znašala približno 12 milijonov evrov.

Avtomobil poganja motor W16 s štirimi turbinskimi polnilniki. Moč motorja je osupljivih 1.100 kilovatov (1.476 "konjev"). Pospešek do 100 kilometrov na uro traja manj kot 2,5 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 380 kilometrov na uro.

Zadovoljstvo z izkupičkom dražbe v Parizu Foto: osebni arhiv

Foto: Bugatti