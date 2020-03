Za to početje bodo plačali astronomsko kazen

Tako imenovani Diesel Brothers, ki v ZDA predelujejo velike poltovornjake in imajo svojo znano televizijsko oddajo, so zaradi kršenja okoljevarstvenih zakonov dobili več kot 800 tisoč dolarjev globe.

The Diesel Brothers je televizijski resničnostni šov, ki spremlja življenje treh Američanov. Ti med drugim tudi predelujejo in prodajajo velike poltovornjake, ki jih naredijo še »večje«, glasnejše in načrtno poudarijo črn dim iz izpušnih cevi.

Odstranjena varovala proti izpustom

Eno njihovih vozil pa so kupili tudi predstavniki združenja za čisti zrak v zvezni državi Utah. Ko so testirali vozilo, ki so mu pred tem pri Diesel Brothers odstranili številne pripomočke za krotenje izpustov, so bili rezultati zelo nazorni. Vozilo je po predelavi imelo 36-krat večje izpuste in 21-krat večji delež trdnih delcev.

Sodišče v Utahu je družbi zdaj naprtilo visoko finančno kazen. Pri tem se je sodnik skliceval na dejstva, da so Diesel Brothers s tem početjem pridobivali ekonomsko korist in da so kot televizijski zvezdniki (pred oddajo na Discoveryju so postali znani prek socialnih omrežij in YouTuba) tudi uprizarjali slab zgled.

Več kot 800 tisoč dolarjev kazni

Trojica bo morala ZDA plačati 761.451 dolarjev, ob tem pa še okrožju Davis dodatnih 90 tisoč dolarjev. Grozijo jim tudi plačila sodnih stroškov, ki bi lahko celo presegla milijon dolarjev.