Za leto 2024: koncept napoveduje prihodnost Lancie

Lancia pod okriljem Stellantisa kuje svojo vrnitev na avtomobilski zemljevid. Od leta 2024, ko bo na ceste zapeljal novi ypsilon, bodo vsaki dve leti predstavili nov model. Od leta 2028 bodo nove lancie le še električne. Lancia namerava v Evropi odpreti sto novih prodajnih salonov in vzpostaviti tudi sistem neposredne prodaje na internetu.

Foto: Lancia

Zadnje okrogle luči spominjajo na stratosa

Italijani so že dve leti pred razkritjem nove generacije ypsilona, ki so ga kljub zastareli zasnovi v Italiji še vedno odlično prodajali, nakazali smernice svoje oblikovalske prihodnosti. V ta namen so izdelali koncept oziroma skulpturo Pu+Ra, kar je okrajšava za besedi "pure" in "radical". Opazen je zanimiv sprednji del z žarometi v obliki črke Y, kar naj bi postal eden od zaščitnih znakov prihodnjih modelov Lancie. Podobno bi lahko veljalo za okrogle zadnje luči - te spominjajo na nekdanji kultni model stratos, take luči pa bo čez dve leti dobil prav novi ypsilon.

Lancia je ob tem predstavila še svoj novi logotip, ki ga bo prav tako prvi nosil ypsilon. Navdih zanj je bil logotip podjetja iz leta 1957.

Foto: Lancia

Foto: Lancia