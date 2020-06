Za hišo ob dirkaški stezi je odštel kar tri miljone evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kalifornija je znana po najdražjih nepremičninah v ZDA, kjer so cene prestižnih vil med najvišimi v državi. Dolina Coachella je meka za bogate, ki veliko časa preživijo na dirkališču Thermal Club. Neposredno ob njem so zgradili precej razkošnih hiš, nekatere med njimi pa so zgrajene tik ob dirkaški stezi. Ena izmed njih se je te dni prodala za 3,25 milijona dolarjev (2,9 milijona evrov).