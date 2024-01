Za Evropo šele nerazumljiva ideja, za Kitajce že realnost

Tehnologija obojestranskega polnjenja med avtomobilom in omrežjem je v Evropi večini še neznana tehnična rešitev, na Kitajskem pa bo že prihodnje leto dobila zakonsko podlago in sprejete tehnične smernice.

Kitajska je napovedala določitev tehničnih smernic integracije baterijskih avtomobilov z državnim električnim omrežjem. Standard bodo razvili do leta 2025, ko bo v veljavo stopil tudi tarifni sistem glede na obremenitev omrežja.

Vse bolj množični električni avtomobili bodo v prihodnje lahko postali aktivni del električnega omrežja, s tem pa bodo pomagali pri njegovi stabilizaciji. Nekateri avtomobili tovrstno tehnologijo V2G oziroma vehicle to grid omogočajo že danes, zato lahko pričakujemo, da se bo taka tehnična rešitev v prihodnje še bolj širila.

Več sto milijonov avtomobilov bo postopno pomagalo stabilnosti omrežja

Kitajska je največji avtomobilski trg na svetu, kjer je danes registriranih več kot 300 milijonov osebnih avtomobilov. Pri novih avtomobilih je delež vseh baterijskih avtomobilov (električni avtomobili, priključni hibridi in vozila na vodik), ki jih Kitajci poznajo pod oznako nova energijska vozila, lani narasel do dobre tretjine. Skladno z napovedanimi veliki davčnimi olajšavami (več kot 70 milijard dolarjev v naslednjih treh letih) se bo ta delež lahko v letu ali dveh približal že polovici.

Tudi Kitajska se zaradi vse večje potrebe po električni energiji nahaja pred izzivi nadgradnje omrežja in njegovega pametnega koriščenja. Upravitelji omrežij so pred izzivom, kako predvsem vse večji količini energije iz obnovljivih virov zagotoviti stalno stabilnost omrežja. Poraba mora biti ves čas enaka količini proizvedene energije. To že danes povzroča velike premike na trgu električne energije in tarif omrežnin, ki jih bomo letos drugače kot do zdaj spoznali tudi v Sloveniji. Tudi na Kitajskem je poraba energije podnevi najvišja.

Z letom 2030 že masovna integracija obojestranskega polnjenja

Do leta 2025 bodo uvedli zakonsko osnovo za obojestransko polnjenje in ustrezni tarifni sistem. Sledilo bo še več razvojno usmerjenih pilotnih projektov. Do leta 2030 bodo – skladno z načrtovano rastjo prodaje vseh baterijskih avtomobilov (električni avtomobili, priključni hibridi in vozila na vodik), ki jih Kitajci poznajo pod oznako nova energijska vozila – sistem integracije že uvedli v masovnem obsegu.

Takrat bodo nova energijska vozila pomemben del elektrokemičnega hranilnega sistema, saj bodo omogočali na desetine milijonov kilovatnih ur obojestranske prilagodljivosti za stabilnost omrežja.

Med ključne naloge si je Kitajska zadala razvoj baterijskih tehnologij in tudi povečanje ustreznosti baterij na vsaj tri tisoč polnilnih ciklov brez večjega povečanja stroškov zanje. Dodatno bodo razvijali tudi sistem hitre menjave baterij, ki ga je med njihovimi avtomobilskimi proizvajalci do zdaj najbolj razvijala družba Nio.